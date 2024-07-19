Aras Bulut İynemli'nin Gerçek Mesleğini Duyanlar Çok Şaşırıyor... Siz de Şaşıracaksınız

Aras Bulut İynemli'nin gerçek mesleğini öğrenenler çok şaşırdı. Bakın asıl mesleği neymiş?

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Aras Bulut İynemli'nin Gerçek Mesleğini Duyanlar Çok Şaşırıyor... Siz de Şaşıracaksınız

Aras Bulut İynemli'nin oyunculuk kariyeriyle ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Ünlü oyuncu, aslında İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bölümü mezunu. Oyunculuk kariyerine adım atmadan önce, uçak mühendisi olarak çalışma hayalleri kurmuş olan İynemli, şimdi ise her rolün adamı olarak tanınıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Uçak Mühendisliği diploması alan Aras Bulut İynemli, kariyerine farklı bir yön vererek oyunculuk dünyasına adım attı. Bugün ise Türk sinemasının önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor.

Kimi tezgahtar, kimi konfeksiyoncu


TV100'ün derlediği habere göre; Tabii ünlülerin ünlü olmadan önce yaşadıkları hayat bambaşka. Örneğin Yıldız Tilbe, şarkıcılığa başlamadan önce tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı yaptı. Daha sonra müziği tercih etti ancak ünlü olmadan önce de pavyonlarda şarkı söylüyordu.

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç ise ünlü olmadan önce cankurtaran olarak çalışıyordu. Dedikodulara göre o görev yaptığı sırada çok fazla genç kız boğulma tehlikesi atlatıyormuş. Serdar Ortaç ise müzikten önce baba mesleği yapanlardan. Endüstri meslek lisesi çıkışlı olan Ortaç, babasının torna tezgahında yontuldu ünlü olmadan önce.

Aras Bulut İynemli'nin Gerçek Mesleğini Duyanlar Çok Şaşırıyor... Siz de Şaşıracaksınız - Resim : 1

Ebru Gündeş'in hikayesi ise diğer isimlerden biraz daha farklı. Anne ve babasının ayrılığından sonra konfeksiyon atölyesinde çalışmaya başlayan Gündeş, tesadüf eseri ünlü olan isimlerden biri.

Kıvanç Tatlıtuğ, ünlü olmadan önce de aslında kendi çapında ünlüydü. Basketbol kariyeri bulunan Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giydi. Sakatlanıp sporu bırakmak zorunda kalınca da Türkiye'nin yeni jönü oldu.

Kerem Bursin ise Amerika'da yaşadığı dönemlerde koruma, şoför ve spor hocalığı yaptığını açıklamıştı. Bürsin, tuvalet dahi temizlediğini söylemişti.

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