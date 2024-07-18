Kanal D'nin En Çok İzlenen Dizisiydi! İnci Taneleri'nin Yeni Adresi Belli Oldu...

Türkiye'de olduğu gibi yurt dışında da İnci Taneleri dizisine ilgi artarak devam ediyor. Dizinin uluslararası alandaki başarısı, yayınlanacağı ülkelerin belirlenmesine de olanak sağladı. İnci Taneleri dizisinin uluslararası izleyici kitlesine ulaşması için yapılan çalışmaların meyvelerini vermeye başladığı belirtiliyor.

Dizinin yayınlanacağı ülkeler arasında Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri öne çıkıyor. Özellikle Orta Doğu ülkelerinde dizinin büyük bir izleyici kitlesine sahip olması bekleniyor. Ayrıca Avrupa ülkelerinde de Türk dizilerine olan ilginin artmasıyla İnci Taneleri'nin bu coğrafyada da beğeniyle karşılanması öngörülüyor.

KANAL D DİZİSİNİN YAYINLANACAĞI ÜLKELER BELLİ OLDU

Televizyongazetesi'nin aktardığı habere göre; İlk sezonu başarıyla tamamlanan İnci Taneleri isimli dizi projesi bilindiği üzere hem senaryosunu hem de başrolünü Yılmaz Erdoğan’ın yaptığı güçlü bir yapım.

Kanal D’nin geçen sezon çok iyi reytingler elde ettiği, izleyenlere çok farklı duygular yaşatan İnci Taneleri projesinin Türkiye’deki bu başarısı yurt dışında da dikkat çekmeye devam ediyor.

Orta Doğu ve Kuzey Afika Ülkeleri’nde diziye olan ilginin artması zaten beklenen bir gelişmeydi. Balkan ülkelerinde de yine dizinin satışları gerçekleştirildi.

Sırbistan, Makedonya gibi ülkelerde izleyici ile buluşması beklenen İnci Taneleri dizisinin bir dijital platform aracılığı ile Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya Pasifik ülkelerinde de gösterilmeye başlanacağı ortaya çıktı.

Birçok ülkede izleyici ile buluşması beklenen İnci Taneleri dizisinin yurt dışı başarılarına yenilerinin de eklenmesi bekleniyor.

Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka ve Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin yeni sezonu için ekibin Ağustos ayında bir araya gelmesi ve Eylül ayı gibi de yeni bölümlerin izleyici ile buluşması bekleniyor.