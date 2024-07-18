NOW TV'de Transfer... Hangi Projede Yer Alacağı Belli Oldu

NOW TV, yeni sezon için heyecan verici hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda, usta oyuncu Devrim Yakut’un da katılımıyla 'Harika Çılgınlar’ dizisi için büyük bir transfer gerçekleşti.

Daha önce "Kirli Sepeti" dizisiyle izleyicilerin beğenisini kazanan Devrim Yakut, şimdi de 'Harika Çılgınlar’ dizisiyle izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. NOW TV'nin iddialı yapımlarından biri olan 'Harika Çılgınlar’, Devrim Yakut’un yetenekleriyle daha da güçlenecek.

NOW TV ekranlarında yayımlanan “Kirli Sepeti” dizisi geçen sezondan eylül dönemine taşınan 17 proje arasında yer alıyor. Kirli Sepeti dizisine yeni sezonda yeni katılımların olacağı öğrenildi.

KİRLİ SEPETİ OYUNCULARINDAN YENİ DİZİ PROJESİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; NOW’ın “Kirli Sepeti” dizisinin ikinci sezonunda dizinin 3 kahramanı yepyeni bir sitede karşımıza çıkacak. MedYapım imzalı dizide Ayça Bingöl (Bingöl), Ceren Moray (Hayriye), Cansu Tosun (Medine), Rüzgâr Aksoy (Yavuz), Orhan Becerir (İlkkan) ve Aslıhan Kapanşahin (Esma) rol almaya devam edecek. Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği dizinin ekibine yeni oyuncular katılacak. Bu arada dizinin Canan’ı Devrim Yakut bir kez kısa süreliğine ayrılıp geri döndüğü ekibe veda etti.

DEVRİM YAKUT O DİZİYE TRANSFER OLDU

Devrim Yakut’un MedYapım’ın yeni sezonda yine NOW’da yayınlanacak Şakir Paşa ve ailesinin hikâyesini anlatacak olan “Harika Çılgınlar” dizisinin ekibine katıldı. Cem Yiğit Üzümoğlu’nun başrolünü oynayacağı dizinin senaryosu Hande Altaylı imzası taşıyor. Yönetmen koltuğunda “Ru” dizisindeki başarısıyla beğeni toplayan Bahadır Karataş oturacak. Dizi Büyükada sahneleriyle başlayacak.