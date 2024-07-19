Başvuru Yapmayan Emeklilerin Hakkı Yanacak! 18.000 TL Ödeme Yapılıyor

ING Bank'ın yapmış olduğu duyuruya göre, maaşını ING Bank'a taşıyan emeklilere 18.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödeme, emeklilerin maaş tutarına göre belirlenecek olup, maaş tutarı arttıkça promosyon tutarı da artacaktır.