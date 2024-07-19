Başvuru Yapmayan Emeklilerin Hakkı Yanacak! 18.000 TL Ödeme Yapılıyor
Maaşını ING Bank üzerinden alan ancak, promosyon başvurusu yapmayan emeklilerin hakkı yanıyor. ING Bank'a başvuru yapanlar 18.000 TL promosyon ödemesi alabilecek. Peki maaşını ING Bank'a taşıyacaklara ne kadar ödeme yapılacak? İşte banka tarafından yapılan duyurunun detayları.
ING Bank, emeklilere yönelik promosyon fırsatlarını duyurdu. Maaşını ING Bank üzerinden alan emekliler, promosyon başvurusu yaparak 18.000 TL'ye varan ödeme alma fırsatını yakalayabilirler. Bu avantajlı fırsattan yararlanmak isteyen emeklilerin, maaşlarını ING Bank'a taşımaları durumunda ne kadar ödeme alabilecekleri de merak konusu.
ING Bank'ın yapmış olduğu duyuruya göre, maaşını ING Bank'a taşıyan emeklilere 18.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacak. Bu ödeme, emeklilerin maaş tutarına göre belirlenecek olup, maaş tutarı arttıkça promosyon tutarı da artacaktır.
ING BANK TARAFINDAN YAPILAN AÇIKLAMA
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.
Siz de maaşınızı kolayca ING’ye taşıyın, nakit promosyon fırsatlarını ve emekli müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıkları kaçırmayın.
Eğer hâlâ emekli maaşınızı ING’ye taşımadıysanız e-Devlet Kapısı üzerinden veya Cebimdeki Danışman'la görüntülü görüşerek veya ING Telefon Bankacılığı'nı arayarak veya şubelerimize gelerek kolayca maaşınızı taşıyabilir, size özel sunulan ayrıcalıklardan yararlanabilirsiniz.
Emekli maaş müşterimiz olarak;
Dijitalden gerçekleştireceğiniz para transferi işlemlerine masraf ödemezsiniz.
%3,84'ten başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi kullanabilir,
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