Fatih Portakal'ın Yeni Sezondaki Adresi... Yaptığı Sözleşme Merak Ediliyordu

Son günlerde birçok kişi medyadaki transferleri konuşuyor. Özellikle Sözcü TV'de yaşanan vedalar dikkat çekiyor. Fatih Portakal'ın kanalda devam edip etmeyeceği büyük merak konusuydu.

FATİH PORTAKAL YENİ SEZONDA YİNE SÖZCÜ TV'DE

Ulusalpost.com'un edindiği bilgiye göre; Sözcü TV'nin sevilen ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın yaklaşık 45 gün sonra tekrar ekranlara döneceği kesinleşti. Yeni sezon öncesinde merakla beklenen adres konusuna açıklık getiren Portakal, Sözcü TV'de kalmaya devam edeceğini duyurdu. Ayrıca, Portakal'ın kanalla olan sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı da gelen bilgiler arasında.

SÖZCÜ TV'DE PEŞ PEŞE VEDALAR YAŞANMIŞTI

Son dönemde Sözcü TV'de ayrılıkların yaşanmasıyla birlikte, Ece Üner ve İsmail Saymaz'ın kanaldan ayrılıp Halk TV'ye geçmeleri gündeme gelmişti. Ancak, Fatih Portakal'ın da ayrılık iddialarına karşın Sözcü TV'de kalacağını açıklamasıyla, kanalın güçlü isimlerinden birinin takımda kalacağı belirsizliği ortadan kalkmış oldu.

ECE ÜNER HALK TV'DE

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'ye veda eden Ece Üner'in Halk TV ile el sıkıştığı ve yeni sezonda kanalın ana haber bültenini sunacağı öğrenildi.