Soğanı İkiye Bölüp Ayağınızın Altına Koyarsanız Bakın Ne Oluyor...

Günlük yaşamımızda karşılaştığımız pek çok sağlık sorununa doğal çözümler bulmak mümkün olabilir. Özellikle ateşlenme durumlarında, alternatif tıp yöntemleri arasında yer alan bir uygulama olan soğan terapisi, ilginç bir etkiye sahip olabilir.

Ateşiniz mi var? Soğanı kesip kalın bir dilimi ayağınızın altına koyduktan sonra çorap giyin. Ayak altında 7 binden fazla sinir ucu bulunduğu için ayakların vücudun geri kalanına açılan bir kapı olduğu düşünülüyor. Soğan kokusu bu sinir uçları yoluyla vücuda girerek vücuttaki mikropları öldürüyor.