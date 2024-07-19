Soğanı İkiye Bölüp Ayağınızın Altına Koyarsanız Bakın Ne Oluyor...
Soğanı kesip ayağınızın altına koyun! Bakın ne işe yarıyor...
Günlük yaşamımızda karşılaştığımız pek çok sağlık sorununa doğal çözümler bulmak mümkün olabilir. Özellikle ateşlenme durumlarında, alternatif tıp yöntemleri arasında yer alan bir uygulama olan soğan terapisi, ilginç bir etkiye sahip olabilir.
Ateşiniz mi var? Soğanı kesip kalın bir dilimi ayağınızın altına koyduktan sonra çorap giyin. Ayak altında 7 binden fazla sinir ucu bulunduğu için ayakların vücudun geri kalanına açılan bir kapı olduğu düşünülüyor. Soğan kokusu bu sinir uçları yoluyla vücuda girerek vücuttaki mikropları öldürüyor.
Yanıkların acısını hafifletiyor
Soğan suyunda bulunan sülfür ve kuersetin yanıklardan kaynaklanan acıyı anında azaltıyor. Bunun yanısıra yanık izi ve enfeksiyon oluşumuna da engelliyor. İz oluşumunu azaltan topikal bir krem üzerinde yakın zamanda bir araştırma yürüten bilim insanları, kremin içindeki soğanın kolajen yapısını geliştirdiği sonucuna vardı.
Böcek ısırıklarını iyileştiriyor
Böcek ısırıklarından dolayı kaşınan bölgeye soğanı ikiye kesip sürün. Soğandaki sülfür, böceğin bıraktığı zehri ya da tükürüğü çıkaracaktır. Soğan, aynı zamanda çok iyi bir sinek ilacıdır. Soğan yağıyla sinekleri kendinizden uzaklaştırabilirsiniz.
Kulak ağrısına iyi gelir
Kulağınız ağrıyorsa soğanı ısıtıp suyunu çıkarın. Çıkardığınız soğan suyundan bir iki damla ağrıyan kulağınıza damlatın. Soğanın anti-inflamatuar içeriği şişliği azaltır, suyu fazla kulak kirinin atılmasını sağlar. Bu yöntem 19. yüzyıldan beri kullanılıyor.
Odadaki mikropları temizler
Ortaçağdan bu yana kesilmiş soğanı odada bulundurmanın odadaki bakteri ve virüsleri öldürdüğüne inanılır. Salgın hastalıklar olduğunda insanlar soğan doğrayıp kaselerle odalara koyuyorlarmış. Günümüzde hala buna inananlar havadaki mikrobu öldürmek için soğan kullanıyor. Soğan kokusunun havadaki hastalığı topladığı düşünülüyor.
Ateşi düşürür
Ateşiniz mi var? Soğanı kesip kalın bir dilimi ayağınızın altına koyduktan sonra çorap giyin. Ayak altında 7 binden fazla sinir ucu bulunduğu için ayakların vücudun geri kalanına açılan bir kapı olduğu düşünülüyor. Soğan kokusu bu sinir uçları yoluyla vücuda girerek vücuttaki mikropları öldürüyor.
Kaynak: Sözcü