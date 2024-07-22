Bazı Rakılar Raflardan Kalkıyor

Türkiye’de en çok içilen rakı grubu olan Mey, son zamanlarda bir dizi yeni rakı piyasaya sürmüştü. Ancak bazı rakıların üretimden kaldırılacağı iddia edildi.

Yazar Mehmet Yalçın, kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Üretimden kalkacak rakılar arasında popüler markalar yer alıyor.

Mey İçki’nin üretimden kaldıracağı iddia edilen rakılar şu şekilde sıralandı:

- Yeni Rakı Uzun Demleme

- Yeni Rakı Ustaların Karışımı

- Yeni Rakı Beykoz ve Müzeyyen

- Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi

- Altınbaş 24 Ayar

- Civan Rakı

- İzmir Göbek