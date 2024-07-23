81 İldeki ATM Sistemlerinde Yeni Değişiklik! Birçok Kişi Para Çekerken Fark Etti

81 ildeki ATM sistemlerinde yapılan yeni değişiklikler birçok kişi tarafından fark edildi. Bankaların müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla gerçekleştirdiği bu güncelleme, para çekme işlemlerini etkileyen önemli bir adım olarak karşımıza çıkıyor.

Ekonomistlere göre ise ATM'lerde yeni bir güncelleme daha olabilir. Yüksek enflasyon nedeniyle TL'nin değeri günden günde erirken ATM'ler 81 ilde limit güncellemesi yapmak zorunda kaldı.