Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol değişikliği! Setlere geri mi dönüyor?

Settar Tanrıöğen'in geçirdiği rahatsızlık sonrasında Kızılcık Şerbeti dizisine vedası birçok seyirciyi üzmüştü. Yerine ise Ahmet Mümtaz Taylan gelmişti. Bu başrol değişikliğinin ardından Settar Tanrıöğen'in setlere dönüp dönmeyeceği merak konusuydu.

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Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol değişikliği! Setlere geri mi dönüyor?

Kızılcık Şerbeti dizisine sağlık soruunları nedeniyle veda eden ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen'in yeniden setlere döneceği öğrenildi. Aylar sonra ilk kez görüntülenen Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen’in sigarayı bıraktığı ve sağlıklı beslenerek verdiği kiloları aldığı öğrenildi.

Snob Magazin'in aktardığı habere göre; Settar Tanrıöğen yaklaşık 5 ay önce beyin kanaması geçirmişti. Ölümden dönen ve üç ameliyat birden geçiren değerli oyuncu aylar sonra ilk kez yürüyüşe çıktığı Nişantaşı’nda Snob Magazin tarafından görüntülendi. Beyin fonksiyonları gün geçtikçe daha da iyileşen 63 yaşındaki sanatçı, setlere döneceğini belirtti ve “Çalışmak bana iyi geliyor” dedi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde başrol değişikliği! Setlere geri mi dönüyor? - Resim : 1

Yaz boyu dinlenmeyi planlayan Settar Tanrıöğen, ameliyatlar sonrası verdiği 15 kiloyu geri aldı. Sağlıklı beslenmeye özen gösteren oyuncunun sigarayı bıraktığı da öğrenildi.

YENİ SEZON ONAYI ALDI

Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgiye göre; Show TV ekranlarında yayımlanan Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezon onayı aldı. Settar Tanrıöğen'in yeni sezonda diziye dönüp dönmeyeceği ise Eylül ayında belli olacak.

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