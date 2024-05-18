Dünya genelinde izlenme rekorları kırmıştı! Şahmaran dizisinin 2.sezon tarihi duyuruldu

Serenay Sarıkaya'nın başrol oyuncusu olduğu Şahmaran dizisinin 2.sezon tarihi belli oldu

Dünya genelinde izlenme rekorları kırmıştı! Şahmaran dizisinin 2.sezon tarihi duyuruldu

Serenay Sarıkaya'nın başrol oyuncusu olduğu Şahmaran dizisinin 2. sezonunun yayın tarihi belli oldu. Dizinin hayranları uzun süredir bekledikleri bu haberi heyecanla karşıladılar. İlk sezonunda büyük beğeni toplayan dizi, ikinci sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Şahmaran dizisinin 2. sezonu, izleyicilere heyecan dolu yeni bölümler ve sürpriz gelişmeler vaat ediyor. Serenay Sarıkaya'nın performansı ve diziye olan katkılarıyla adından sıkça söz ettirdiği biliniyor. Dizinin yeni sezonunda da izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacağına şüphe yok.

ŞAHMARAN 2.SEZON NE ZAMAN?

Selin Arat, şu açıklamalarda bulundu: ‘Şu an üzerine çalıştığımız üç televizyon projemiz ve bir platform işimiz var. Bunlar şu an ön hazırlık aşamasındalar. Ayrıca son dönemde başarılı sanat filmleriyle öne çıkan ödüllü yönetmen Selman Nacar ile çektiğimiz projemiz “İstanbul Ansiklopedisi”nin çekimleri yeni tamamlandı. Heyecanla beklediğimiz bir iş ve yıl sonunda yayında olması planlanıyor. Duyurabileceğim bir diğer sevindirici haber ise Şahmaran’ın ikinci sezonu yine yıl sonu gibi Netflix’te olacak! Televizyon dizilerimizin de yeni sezonda yayında olmasını hedefliyoruz.”

Dünya genelinde izlenme rekorları kırmıştı! Şahmaran dizisinin 2.sezon tarihi duyuruldu - Resim : 1

ŞAHMARAN DİZİSİ HAKKINDA BİLGİ

Şahmaran, Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 20 Ocak 2023 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Umur Turagay'ın yaptığı, senaryosunu Pınar Bulut'un kaleme aldığı, macera, fantastik ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Başrollerini Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz paylaşmaktadır.

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