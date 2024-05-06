CHP’li belediye başkanı gece yarısı direksiyona geçti, ilaçlama yaptı
CHP’li Belediye Başkanı Hakan Bilecen, vatandaşların sineklerden rahatsız olması üzerine gece yarısı ilaçlama yaptı.
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31 Mart yerel seçimlerinde AKP’den CHP‘ye geçen Kilis Belediyesi’nin yeni başkanı Hakan Bilecen'in "Sabaha kadar ayaktayız, işimizin başındayız" notuyla paylaştığı sinek ilaçlama videosu gündem oldu.
Belediyeye ait Temizlik İşleri Müdürlüğü aracından video paylaşan Bilecen, şu ifadeleri kullandı:
“Gece vakti şu an sineklerden rahatsız olduğunuzu duydum, bizzat kendim ilaç sıkmak istedim. Denetlemek yerine işimi kendim yapıyorum. İşimizin başında olduğumuz doğrudur.”
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