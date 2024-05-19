MHP'den AKP'ye geçen belediye borçlarını açıkladı: "623 milyon TL borç var"

MHP’den AKP’ye geçen Karabük Belediyesi'nin borçları açıklandı. 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla belediyenin toplam borcu 623 milyon 734 bin 627 TL oldu.

Son Güncelleme:
MHP'den AKP'ye geçen belediye borçlarını açıkladı: "623 milyon TL borç var"

31 Mart seçimleri sonrası MHP’li Belediye Başkan'ından koltuğu devralan AKP’li Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla belediyenin toplam borcunun 623 milyon 734 bin 627 TL olduğunu söyledi.

Çetinkaya yaptığı açıklamada, “Belediyemizin kalem kalem borçları ise şu şekildedir: İller bankasından alınan krediler 182 milyon 145 bin 281 TL, özel bankalardan alınan krediler 130 milyon 747 bin TL, kamu kuruluşlarına olan borçlar 23 milyon 83 bin 868 TL” dedi.

1 OCAK-31 MART’TA 287 MİLYON TL BORÇ YAPILMIŞ

Açıklamada, belediyenin 1 Ocak-31 Mart 2024 tarihleri arasında yapılan harcamalar ve borçların 287 milyon 758 bin 478 TL olduğu aktarılarak, “Bu veriler dahilinde toplam borcun 287 milyon 758 bin 478 TL’lik kısmının son 3 ay içerisinde yapıldığı ve herhangi bir taksitlendirme ya da yapılandırmanın yapılmadığı görülmüştür. Yapılan incelemeler sonucunda belediyemizin 2024 yılı ilk 3 aylık süreci dikkate alındığında belediyemizin gelirinin 94 milyon TL giderimizin ise 115 milyon TL olduğu tespit edilmiş olup, bu olumsuz mali tabloya rağmen görev süremiz içerisinde vaat ettiğimiz projelerimizi hayata geçirmek için çalışmalarımız titizlikle devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

MHP'den AKP'ye geçen belediye borçlarını açıkladı: "623 milyon TL borç var" - Resim : 1

Etiketler
Karabük Borç
Son Güncelleme:
E-devlet üzerinden 81 ilde herkesin kontrol etmesi istendi! Birikmiş paranız olabilir E-devlet üzerinden 81 ilde herkesin kontrol etmesi istendi! Birikmiş paranız olabilir
Trafiğe çıkacaklar dikkat: Ankara'da bazı yollar kapatılacak Ankara'da bazı yollar kapatılacak
Sirke gibi keskin hafızanın sırrı 8 yiyecek! Beyni ve hafızayı fişek gibi yapıyor Sirke gibi keskin hafızanın sırrı 8 yiyecek! Beyni ve hafızayı fişek gibi yapıyor
Sokak röportajında söyledikleri gündem oldu: "5G Ankara'da icat edildi; Türkiye'nin haberi yoktu, Çin yatırım yaptı" "5G Ankara'da icat edildi; Türkiye'nin haberi yoktu, Çin yatırım yaptı"
ÇOK OKUNANLAR
Tokat'ta jandarma operasyonu sırasında patlama Tokat'ta jandarma operasyonu sırasında patlama
Özgür Özel'den Tokat'taki patlamaya ilişkin açıklama Özgür Özel'den Tokat'taki patlamaya ilişkin açıklama
Naci Görür'den olası İstanbul depremi için uyarı: Tarih tekerrür edecek! Naci Görür, İstanbul depremi için uyardı!
MHP'den AKP'ye geçen belediye borçlarını açıkladı: "623 milyon TL borç var" MHP'den AKP'ye geçen belediye borçlarını açıkladı:
İstanbul'da Filistin'e destek gösterileri: Eminönü'nde meşaleli yürüyüş, Esenler'de 'Özgürlük' dansı Eminönü'nde meşaleli yürüyüş, Esenler'de 'Özgürlük' dansı