Sokak röportajında söyledikleri gündem oldu: "5G Ankara'da icat edildi; Türkiye'nin haberi yoktu, Çin yatırım yaptı"

Kendine Muhabir kanalının yaptığı bir sokak röportajı gündem oldu. Türkiye'nin, ülkede okuyan ve yetişen kişilere yeterince değer vermediğini kaydeden bir profesör, "Türkiye'de ne pırlantalar var biliyor musun? Devlet başkanından sokaktaki halka kadar kimsenin haberi yok." dedi.

Sokak röportajında konuşan profesör, 39 senedir ABD'de yaşadığını söyledikten sonra şunları anlattı:

"Türkiye kadar insanlarını israf eden bir ülke dünyada yok. Hani burada diyorlar ya 'çıkar telefonunu' diye, dünyadaki en ileri telefon şu anda 5G. Bütün her yerde 5G var; ABD'de, Çin'de, Avrupa'da... Peki, 5G'yi kim icat etti? 5G'yi icat eden Erdal Arıkan, Bilkent Üniversitesi'nde profesör. Benim ev arkadaşımdı ABD'de MIT'den. 5G'yi Türkiye'de buldu, sonra Çin makaleyi buldu, 600 milyon dolar para yatırdı onun makalesine. Çin o işten yarım trilyon dolar para kazandı. Görüyor musun? Adam Ankara'da oturuyor, 5G'yi icat ediyor ve Türkiye'nin bundan haberi yok. Çin, Erdal'ın makalesini buluyor, 600 milyon dolar yatırıyor, 500 milyar dolar para kazanıyor 10 senede. Türkiye'de ne pırlantalar var biliyor musun? Devlet başkanından sokaktaki halka kadar kimsenin haberi yok. Partili değilse adamı Bilim Kurulu'na falan bile koymazlar. Dünyanın en iyi ekonomistlerinden 3 tanesi Türk. 2 tanesi Harvard'da, 1 tanesi MIT'de profesör. Türkiye'de kimsenin haberi yoktur bu adamlardan."