Yeni Akit, Ebrar Karakurt'u hedef aldı

Yeni Akit, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın FIVB Milletler Ligi şampiyonluğu sonrasında başarılı milli voleybolcu Ebrar Karakurt'u hedef aldı. 

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Yeni Akit, Ebrar Karakurt'u hedef aldı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi finalinde karşı karşıya geldiği Çin’i 3-1’lik set sonucuyla mağlup ederek organizasyon tarihinde ilk şampiyonluğa ulaştı. Final maçındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken oyunculardan Ebrar Karakurt şampiyonluk sonrası yaptığı paylaşımda İsmet Özel’in "Mataramda Tuzlu Şu" şiirinden alıntı yaptı: "Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya."

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Paylaşımı eleştiren Yeni Akit; Ebrar Karakurt için "milli utancımız" ifadesini kullandı. 

Yeni Akit'in haberi şöyle:

"Türk toplumunun değerlerine aykırı yaşam tarzı sebebiyle milli takımın utanç veren isimlerinden Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı geldi.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Milletler Ligi finalinde Çin’i 3-1 mağlup ederek şampiyon olmasından sonra eşcinsel sapkın Ebrar Karakurt'tan mesaj geldi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Karakurt, sapkın yaşam tarzını dayatmayı şu ifadelerle sürdürdü: Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya." 

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