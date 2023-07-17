Fenerbahçe'de taraftarı sevindirecek ayrılık!
Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın ayrılığını resmen duyurdu.
Fenerbahçe taraftarını sevindirecek ayrılık resmen duyuruldu. Mbwana Samatta ile yolların ayrıldığı açıklandı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada; "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan’ın Paok Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerini kullanıldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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