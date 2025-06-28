Hazırlığı Bile 1 Yıl Sürüyor, Her Gün 3 Tane Üretiyor! Kazancı Altınla Yarışıyor, Siparişler Yağmur Gibi Yağıyor
Bir zamanlar unutulmaya yüz tutmuş geleneksel zanaat, şimdi 4 kadın girişimcinin ellerinde yeniden hayat buldu. Her aşaması sabır ve emek gerektiren ürünler, hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun ilgi görüyor. Hazırlığı bir yıl süren el emeği ürünler tek tek özenle üretiliyor, siparişler ise adeta yağmur gibi yağıyor.
Kaynak: AA
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Ağaköy'de, 25 yıl önce unutulmaya yüz tutan geleneksel hasırcılık sanatı, köydeki kadınlar sayesinde yeniden hayat buldu. Şapkadan çantaya, ev aksesuarlarından sepetlere kadar birçok ürün üreten kadınlar, hem kendi geçimlerini sağlıyor hem de Türkiye’nin dört bir yanına el emeği ürünlerini gönderiyor.
2011 yılında Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, Biga Kadın Çevre Kültür İşletme Kooperatifi, İŞKUR ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle başlatılan kursla 25 kadın hasırcılık mesleğini öğrendi.
Bu eğitimlerin ardından, içlerinden 11’i “Hasır Yap” adlı bir marka kurarak üretime başladı. Zamanla ekip küçüldü ama üretim tutkusu arttı. Bugün 4 kadının emekleriyle büyüyen marka, haftanın 6 günü aktif olarak çalışıyor.
HAZIRLAMASI BİLE 1 YIL SÜRÜYOR
Kursiyerlerden Hatice Akça, bu işe duyduğu tutkuyu şu sözlerle anlatıyor:
"Eskiden malzemeyi hazır alıyorduk ama sorun yaşıyorduk. Şimdi sazları kendimiz Balıkesir Manyas ve Edirne İpsala’daki göletlerden topluyoruz. İzinlerimizi alıyoruz, tarlada kurutup köye getiriyoruz. Bu süreç bile 1 yıl sürüyor."
GÜNDE SADECE 3 TANE YAPABİLİYOR
Günde yalnızca 2-3 çanta üretilebildiğini söyleyen Akça, sabırla yapılan her ürünün uzun ömürlü ve dayanıklı olduğunu vurguluyor. Ayrıca gençlere çağrıda bulunarak bu sanatı sürdürmek isteyen herkese destek vermeye hazır olduklarını belirtiyor.
KÖYDE BAŞLADI, TÜM TÜRKİYE’YE YAYILDI
Sosyal medya üzerinden sipariş alarak Türkiye'nin dört bir yanına ürün gönderdiklerini aktaran Akça, "Artık vergiden muaf değiliz, işler büyüdü. Kurumsal adımlar atıyoruz. Ürünlerimize gösterilen ilgiden çok memnunuz" diyor.