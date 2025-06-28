Hazırlığı Bile 1 Yıl Sürüyor, Her Gün 3 Tane Üretiyor! Kazancı Altınla Yarışıyor, Siparişler Yağmur Gibi Yağıyor

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Ağaköy'de, 25 yıl önce unutulmaya yüz tutan geleneksel hasırcılık sanatı, köydeki kadınlar sayesinde yeniden hayat buldu. Şapkadan çantaya, ev aksesuarlarından sepetlere kadar birçok ürün üreten kadınlar, hem kendi geçimlerini sağlıyor hem de Türkiye’nin dört bir yanına el emeği ürünlerini gönderiyor.



