Ebrar Karakurt, kendisini hedef gösterenlere 'yargı dağıttı'

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Çin'i yenerek şampiyon olduğu Şampiyonluğun ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Ebrar Karakurt, yargı dağıttı.

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Ebrar Karakurt, kendisini hedef gösterenlere 'yargı dağıttı'

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Çin'i 3-1'le geçerek şampiyon oldu ve Altın Madalya'yı aldı. Milli Takımın yıldızı Ebrar Karakurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adeta ‘yargı dağıttı.’
 

Türkiye, sadece şampiyonluğu ulaşmakla kalmadı, Kadınlar Voleybol A Milli Takım Sıralaması'nda ABD'nin önüne geçerek 1. sıraya yükseldi.

Final karşılaşmasına toplam 26 sayıyla Melisa Vargas damga vurdu. Filenin Sultanları'nda Vargas'ın ardından en skorer oyuncular 12'şer sayıyla Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt oldu.

Ebrar Karakurt, şampiyonluğun ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, geçmişte kendisini hedef gösterenlere adeta ‘yargı dağıttı.’

Karakurt, Twitter hesabından şunları yazdı:

“Boynumda bana yargı yükleyenlerin utançlarından yapılma mücevherler yani altın madalya.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ebrar Karakurt A Milli Kadın Voleybol Takımı ABD Çin
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