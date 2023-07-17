Kılıçdaroğlu'ndan Filenin Sultanları'na tebrik

ABD'nin Texas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan final karşılaşmasında Türkiye setlerde 1- 0 öne geçtikten sonra Çin durumu 1-1'e getirdi. Filenin Sultanları daha sonra peş peşe iki set kazanarak Altın Madalya'yı ve 2020 Milletler Ligi Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Filenin Sultanları'nı tebrik etti. Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaşan, bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. #FileninSultanları" ifadelerini kullandı.