Kılıçdaroğlu'ndan Filenin Sultanları'na tebrik

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Çin'i 3-1'le geçerek şampiyon oldu ve Altın Madalya'yı aldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Filenin Sultanları'nı tebrik etti.

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Kılıçdaroğlu'ndan Filenin Sultanları'na tebrik

ABD'nin Texas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan final karşılaşmasında Türkiye setlerde 1- 0 öne geçtikten sonra Çin durumu 1-1'e getirdi. Filenin Sultanları daha sonra peş peşe iki set kazanarak Altın Madalya'yı ve 2020 Milletler Ligi Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. 

Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Altın Madalya'yı aldı!Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Altın Madalya'yı aldı!Spor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Filenin Sultanları'nı tebrik etti. Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, "2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde tarihinde ilk şampiyonluğuna ulaşan, bizlere büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı yürekten kutluyorum. #FileninSultanları" ifadelerini kullandı. 

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Kemal Kılıçdaroğlu A Milli Kadın Voleybol Takımı
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