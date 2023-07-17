Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde Altın Madalya'yı aldı!

ABD'nin Texas eyaletindeki Arlington kentinde oynanan final karşılaşmasında Türkiye setlerde 1- 0 öne geçtikten sonra Çin durumu 1-1'e getirdi. Filenin Sultanları daha sonra peş peşe iki set kazanarak Altın Madalya'yı ve 2020 Milletler Ligi Kupası'nı Türkiye'ye getirdi.

Türkiye, sadece şampiyonluğu ulaşmakla kalmadı, Kadınlar Voleybol A Milli Takım Sıralaması'nda ABD'nin önüne geçerek 1. sıraya yükseldi.

Final karşılaşmasına toplam 26 sayıyla Melisa Vargas damga vurdu. Filenin Sultanları'nda Vargas'ın ardından en skorer oyuncular 12'şer sayıyla Eda Erdem Dündar ve Ebrar Karakurt oldu.

Çin adına da karşılaşmanın en etkili ismi toplam 21 sayıyla Li Yingying oldu.

Türkiye'nin 4. sette maç sayısını almasıyla yetkilileri kupayı Filenin Sultanları'nın kaptanı Eda Erdem'e verdi.

Türkiye, 2018'de düzenlenen ilk Milletler Ligi'nde finalde ABD'ye yenilerek Gümüş Madalya sahibi olmuştu. File'nin Sultanları, 2021'de de Bronz Madalya sahibi olmuştu. Bu gece alınan skorla Filenin Sultanları ilk kez Altın'a uzanmış oldu.

SETLER

1. SET (Türkiye 1-0 Çin): TÜRKİYE 25 - 22 ÇİN

2. SET (Türkiye 1-1 Çin): TÜRKİYE 22 - 25 ÇİN

3. SET (Türkiye 2-1 Çin): TÜRKİYE 25 - 19 ÇİN

4. SET (Türkiye 3-1 kazandı): TÜRKİYE 24 - 16 ÇİN

EDA ERDEM: BU BİR RÜYA, İNANAMIYORUM!

A Milli Takım'ın kaptanı Eda Erdem, şampiyonluk sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu bir rüya. İnanamıyorum. 2005'ten beri Milli Takım forması giyiyorum. Çok fazla sevinç yaşadık. Gerçekten müthiş bir başarıya ulaştık. Takım arkadaşlarımla çok büyük gurur duyuyoruz. Tarihe geçtik. Şu anda hislerimi açıklamam çok zor. Vargas sadece mükemmel bir oyuncu değil, mükemmel bir insan aynı zamanda. Bizlerden biri olduğunu her zaman gösterdi. Herkes burada mükemmel bir iş başardı."

EN DEĞERLİ OYUNCU MELİSSA VARGAS

Final maçının ardından turnuvanın 'en'leri de açıklandı.

Melissa Vargas, Milletler Ligi'nde "En Değerli Oyuncu" ve "En İyi Pasör Çaprazı' ödüllerinin sahibi olurken, Zehra Güneş "En İyi Orta Oyuncu", Gizem Örge ise "En İyi Libero" seçildi.

Filenin Sultanları'nın VNL Şampiyonu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin

Pasör Çaprazları: Ebrar Karakurt, Melissa Vargas

Smaçörler: İlkin Aydın, Hande Baladın, Saliha Şahin, Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç

Liberolar: Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç