Dehşete Düşüren Görüntüler: Elektrik Akımına Kapılıp Beton Zemine Çakıldı

Şanlıurfa’dan gelen görüntüler yürekleri paramparça etti. Elektrik arızasını tamir etmek amacıyla elektrik direğine çıkan usta, akıma kapılına metrelerce yükseklikten beton zemine çakıldı. Ustanın önlem almadan elektrik direğine çıkması tepki çekerken acilen yoğun bakıma kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan ustanın hayati tehlikesinin devam ettiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında korkunç bir olay yaşandı. Cep telefonlarıyla çekilen görüntülerde elektrik arızası yaşayan bir zincir market sahibi, tamir için elektrik ustası Kadir Kayış'ı (41) çağırdı.

ELEKTRİK AKIMINA KAPILINCA METRELERCE YÜKSEKLİKTEN YERE ÇAKILDI

Marketin bulunduğu bölgeye gelen Kayış, teçhizatsız bir şekilde direğe tırmandı. Direğin üst kısmına ulaştığında, temas ettiği kablodan akıma kapılan Kayış, metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

Dehşete Düşüren Görüntüler: Elektrik Akımına Kapılıp Beton Zemine Çakıldı - Resim : 1

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Çevredekiler büyük panik yaşarken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kayış, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan ustanın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dehşete Düşüren Görüntüler: Elektrik Akımına Kapılıp Beton Zemine Çakıldı - Resim : 2

CEP TELEFONLARIN KAMERASIYLA O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kadir Kayış'ın elektrik akımına kapıldıktan sonra yere çakılması ise cep telefonuna yansıdı. Herhangi bir ekipman olmadan beton direğe tırmanan Kayış, tepeye çıktığı sırada akıma kapıldı. Ustanın akıma kapılıp düştüğünü görenlerin ise çığlıklar arasında kaçıştığı gözlendi.

Yaşanan olay sonrası bölgeye giden Dicle Elektrik ekipleri, elektrik direği ile çevredeki evlerin elektrik akımında kaçak olup olmadığını kontrol etti.

Kaynak: AA-İHA

Etiketler
Şanlıurfa Elektrik
