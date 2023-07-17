Zehra Güneş'ten şampiyonluk sonrası duygulandıran paylaşım: 'Senin için Ceren...'

A Milli Kadın Voleybol Takımının Milletler Ligi'nde şampiyon olmasının ardından Zehra Güneş'ten duygulandıran bir paylaşım geldi.

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Zehra Güneş'ten şampiyonluk sonrası duygulandıran paylaşım: 'Senin için Ceren...'

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 FIVB Milletler Ligi finalinde Çin'i 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Bu şampiyonluğun ardından milliler dünya sıralamasında 1’inci sıraya yükseldi.

Şampiyonluğun ardından Milli Takımın yıldızlarından Zehra Güneş’ten hüzünlendiren bir paylaşım geldi.

Güneş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kupayı Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde yaşamını yitiren voleybolcu Ceren Topal'a adadı.

Güneş şunları yazdı:

 "Ceren, sözümü tuttum. Bu madalya senin için"

Zehra Güneş'ten şampiyonluk sonrası duygulandıran paylaşım: 'Senin için Ceren...' - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

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