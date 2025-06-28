5 Saat Kaynıyor, Kor Ateşte Bekliyor: 2 Kişi Başında Bekliyor, Kilosu 400 TL'ye Gramla Satılıyor
Artvin’in Yusufeli ilçesinde asırlardır aynı yöntemle üretilen dut pekmezi, zorlu emeğin sonunda sofralara ulaşıyor. 1 kova duttan 5 saat kaynattıktan sonra yalnızca 1 kilo pekmez elde ediliyor ve kilosu 400 TL’den satışa sunuluyor.
Kaynak: DHA
Artvin’in Yusufeli ilçesinde asırlardır sürdürülen dut pekmezi üretimi, bölge halkının emeğiyle yaşatılmaya devam ediyor. Kendine özgü aroması ve şifa kaynağı olmasıyla bilinen bu geleneksel ürün, mevsimi gelince yine kazanlarda kaynatılmaya başlandı.
AĞAÇLARA TIRMANIP DUT TOPLUYORLAR
İlçeye bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte dut bahçelerine yöneliyor. Ağaçların yüksek dallarına çıkan köylüler, dalları sallayarak olgun dutları yere düşürüyor. Toplanan meyveler, kazanlarda kaynatılarak önce posasından ayrılıyor, ardından koyu kıvamlı pekmeze dönüştürülüyor.
5 SAAT BOYUNCA KAYNIYOR SONUNDA 1 KİLO PEKMEZ ÇIKIYOR
Yaklaşık 5 saat süren kaynatma sürecinin ardından elde edilen dut suyu, presleme ve yeniden kaynatma işlemiyle pekmez haline getiriliyor. 1 kova duttan yalnızca 1 kilogram pekmez elde ediliyor ve bu özel ürün, 400 TL'den satışa sunuluyor. Türkiye’nin birçok bölgesinden sipariş alan Yusufeli dut pekmezi, lezzetiyle fark yaratıyor.
2 KİŞİ KAZANIN BAŞINDAN AYRILMIYOR
Yıllardır dut pekmezi üreten Recep Araz, üretim sürecinin zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi:
"10-15 metre yüksekliğindeki ağaçlara tırmanıyoruz. Dutları toplamak ayrı, pekmeze dönüştürmek ise başlı başına bir uğraş. Kazanın başından 5 saat ayrılmak mümkün değil. Ürünümüzü satıyoruz ama emeğimizin karşılığını tam olarak aldığımız söylenemez."
TADI İÇİN KİLOMETRELERCE YOL GELEN VAR
İstanbul’dan sadece dut pekmezi almak için Yusufeli’ne gelen bir tüketici ise şöyle konuştu:
"Bu kadar doğal, bu kadar lezzetli bir pekmez tatmamıştım. Yusufeli dutunun ününü duymuştuk ama burada yerinde deneyince gerçekten farkı anladık. Herkese tavsiye ederim."
"İKİ KİŞİNİN BİR GÜNÜNÜ ALIYOR"
Köylülerden Halil Demris ise sürecin tüm gün sürdüğünü anlatarak şunları ifade etti:
"Pişirme, süzme, presleme derken bir gün bitiyor. Üstelik dut ağaçlarının dallarını sallamak da kolay değil. O işi yapacak birini bulmak her geçen yıl zorlaşıyor."
Yöre halkının imece usulüyle sürdürdüğü bu geleneksel üretim, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş tatlarını yaşatıyor.