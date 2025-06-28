5 Saat Kaynıyor, Kor Ateşte Bekliyor: 2 Kişi Başında Bekliyor, Kilosu 400 TL'ye Gramla Satılıyor

"İKİ KİŞİNİN BİR GÜNÜNÜ ALIYOR"

Köylülerden Halil Demris ise sürecin tüm gün sürdüğünü anlatarak şunları ifade etti:

"Pişirme, süzme, presleme derken bir gün bitiyor. Üstelik dut ağaçlarının dallarını sallamak da kolay değil. O işi yapacak birini bulmak her geçen yıl zorlaşıyor."

Yöre halkının imece usulüyle sürdürdüğü bu geleneksel üretim, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de Anadolu’nun unutulmaya yüz tutmuş tatlarını yaşatıyor.