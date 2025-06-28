Kamerası En İyi Olan Telefonlar Belli Oldu: O Marka IPhone'u 2'ye Katladı

Akıllı telefon kameralarındaki yarış, artık megapiksel savaşlarından çok daha öteye geçti. Gelişmiş sensör teknolojileri, yapay zekâ algoritmaları ve hesaplamalı fotoğrafçılık sistemleri, mobil fotoğrafçılıkta yeni standartları belirliyor. 2025 yılı itibarıyla DxOMark’ın yayımladığı güncel test sonuçlarına göre, kamera performansında zirve Çinli üreticilerin oldu. Apple ve Samsung gibi dev markalar ise şaşırtıcı biçimde geride kaldı.

EN İYİ KAMERA SADECE MEGAPİKSELLE ÖLÇÜLMÜYOR

Telefon kamerası denilince akla gelen ilk kriter megapiksel sayısı olsa da, uzmanlara göre kaliteyi belirleyen asıl unsurlar çok daha farklı: sensör boyutu, yazılım optimizasyonu, dinamik aralık, renk doğruluğu, optik yakınlaştırma kabiliyeti ve düşük ışık performansı, cihazlar arasındaki farkı ortaya koyuyor.