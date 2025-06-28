Kamerası En İyi Olan Telefonlar Belli Oldu: O Marka IPhone'u 2'ye Katladı
2025’in en iyi kameraya sahip akıllı telefonları belli oldu. Listenin zirvesinde Çinli markalar öne çıkarken, iPhone’un sıralamadaki yeri kullanıcıları şaşırttı.
Kaynak: TGRT Haber
Akıllı telefon kameralarındaki yarış, artık megapiksel savaşlarından çok daha öteye geçti. Gelişmiş sensör teknolojileri, yapay zekâ algoritmaları ve hesaplamalı fotoğrafçılık sistemleri, mobil fotoğrafçılıkta yeni standartları belirliyor. 2025 yılı itibarıyla DxOMark’ın yayımladığı güncel test sonuçlarına göre, kamera performansında zirve Çinli üreticilerin oldu. Apple ve Samsung gibi dev markalar ise şaşırtıcı biçimde geride kaldı.
EN İYİ KAMERA SADECE MEGAPİKSELLE ÖLÇÜLMÜYOR
Telefon kamerası denilince akla gelen ilk kriter megapiksel sayısı olsa da, uzmanlara göre kaliteyi belirleyen asıl unsurlar çok daha farklı: sensör boyutu, yazılım optimizasyonu, dinamik aralık, renk doğruluğu, optik yakınlaştırma kabiliyeti ve düşük ışık performansı, cihazlar arasındaki farkı ortaya koyuyor.
ZİRVE HUAWEI’NİN
DxOMark verilerine göre 2025 Haziran ayı itibarıyla dünyanın en iyi kamera performansına sahip telefonu Huawei Pura 70 Ultra oldu. Toplamda 163 puan alan model, düşük ışıkta yüksek başarı, gerçekçi renk üretimi ve geniş dinamik aralık gibi özellikleriyle liderliğe yerleşti.
YAPAY ZEKA DESTEKLİ MODELLER YÜKSELİŞTE
İkinci sırayı Google Pixel 9 Pro XL ve Honor Magic6 Pro paylaşırken (158 puan), bu iki modelin ortak özelliği güçlü yapay zeka altyapısı oldu. Özellikle gece çekimleri, cilt tonu işleme ve yazılımla desteklenen portre modları, kullanıcılar tarafından beğeni topluyor.
IPHONE 16 PRO MAX SÜRPRİZ YAPTI
Apple’ın en güçlü modeli iPhone 16 Pro Max, 157 puanla zirveye oldukça yakın konumda yer aldı. Video stabilizasyonu, gerçek zamanlı renk yönetimi ve kullanıcı dostu arayüzü ile özellikle video üreticileri için hâlâ ön planda.
SAMSUNG ZOOM’UYLA FARKLI BİR YOLDA
Samsung Galaxy S25 Ultra ise 146 puanla listedeki diğer amiral gemilerinin gerisinde kaldı. Her ne kadar 200 MP sensör ve 10x optik zoom gibi güçlü teknik özelliklere sahip olsa da, düşük ışıkta otomatik odaklama sorunları nedeniyle puan kaybetti.
DİĞER ÖNE ÇIKAN MODELLER
Oppo Find X8 Pro ve Huawei Mate 60 Pro+ (157 puan): Üst düzey donanım ve yazılım uyumuyla dikkat çekiyor.
Xiaomi 15 Ultra (153 puan): Leica iş birliğiyle geliştirilen kamera sistemiyle özellikle düşük ışıkta başarılı sonuçlar veriyor.
HANGİ TELEFON SİZE GÖRE?
Video önceliğiniz varsa: iPhone 16 Pro Max ideal bir tercih.
Zoom ve detay sizin için önemliyse: Galaxy S25 Ultra rakipsiz bir yakınlaştırma sunuyor.
Hızlı, pratik ve yapay zeka destekli çekimler istiyorsanız: Pixel 9 Pro XL ilk sıralarda.
Genel kamera performansında zirve arıyorsanız: Huawei Pura 70 Ultra beklentilerin ötesine geçiyor.