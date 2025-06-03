Ofiste Tüketilmemesi Gereken 10 Yiyecek Açıklandı

YERKEN SES ÇIKARAN YİYECEKLER DE TEPKİ TOPLUYOR

Sadece koku değil, yüksek sesle tüketilen yiyeceklerin de çalışanlar arasında huzursuzluk yarattığını hatırlatan Elizabeth Soos, “Çorba içerken çıkan sesler, cips ya da çiğ sebze yerken oluşan çıtırtılar ve poşet-ambalaj hışırtıları da ofiste rahatsızlık yaratabilir. Bu nedenle bu tür gıdaları ortak çalışma alanlarında tüketmemek daha doğrudur” açıklamasını yaptı.

İŞ YERİNDE YEMEK TERCİHİ HEM SAYGI HEM PROFESYONELLİK GÖSTERGESİ

Elizabeth Soos, iş yerlerinde yemek tercihlerinin sadece bireysel zevk değil, aynı zamanda görgü ve nezaket göstergesi olduğunu hatırlattı. Ofis ortamında karşılıklı saygının korunması adına, yemek alışkanlıklarında daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.