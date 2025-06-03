Ofiste Tüketilmemesi Gereken 10 Yiyecek Açıklandı
İş yerlerinde uyulması gereken görünmez kurallar arasında yer alan yemek tercihleri, çalışanlar arası huzuru doğrudan etkileyebiliyor. Görgü ve protokol eğitmeni Elizabeth Soos, ofis ortamında tüketilmemesi gereken bazı yiyecekleri sıralayarak önemli uyarılarda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Avustralya merkezli Auersmont Görgü ve Protokol Okulu'nun kurucusu olan Elizabeth Soos, özellikle yoğun kokuya sahip veya yerken ses çıkaran yiyeceklerin iş arkadaşlarını rahatsız edebileceğini belirtti. Soos, “Ofisi kaplayan kötü bir kokudan daha rahatsız edici bir şey yoktur. Bu bazen buzdolabı açıldığında yayılabilir, bazen de mikrodalgada ısıtılan yemekten kaynaklanabilir” sözleriyle dikkat çekti.
BU YİYECEKLERDEN UZAK DURULMALI
Elizabeth Soos, çalışanların ofiste mümkün olduğunca uzak durması gereken yiyecekleri şu şekilde sıraladı:
Somon ve ton balığı gibi yoğun kokulu balıklar
Yumurta içeren yemekler
Sarımsakla hazırlanmış yiyecekler
Brüksel lahanası
Brokoli
Kabak
Soos, bu tür yiyeceklerin mümkünse ofis dışında veya özel alanlarda tüketilmesi gerektiğini vurguladı.
YERKEN SES ÇIKARAN YİYECEKLER DE TEPKİ TOPLUYOR
Sadece koku değil, yüksek sesle tüketilen yiyeceklerin de çalışanlar arasında huzursuzluk yarattığını hatırlatan Elizabeth Soos, “Çorba içerken çıkan sesler, cips ya da çiğ sebze yerken oluşan çıtırtılar ve poşet-ambalaj hışırtıları da ofiste rahatsızlık yaratabilir. Bu nedenle bu tür gıdaları ortak çalışma alanlarında tüketmemek daha doğrudur” açıklamasını yaptı.
İŞ YERİNDE YEMEK TERCİHİ HEM SAYGI HEM PROFESYONELLİK GÖSTERGESİ
Elizabeth Soos, iş yerlerinde yemek tercihlerinin sadece bireysel zevk değil, aynı zamanda görgü ve nezaket göstergesi olduğunu hatırlattı. Ofis ortamında karşılıklı saygının korunması adına, yemek alışkanlıklarında daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.