Ebrar Karakurt'u kutlayan Özgür Demirtaş, o yorumu böyle yanıtladı
Başarısına başarı eklemeye devam eden Filenin Sultanları FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında Çin'i 3-1 yenerek Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Özgür Demirtaş da başarılı oyuncu Ebrar Karakurt'u paylaşarak kutladı. Ancak bir takipçisinden gelen 'ilginç' yorumu sosyal medyayı yıktı geçti.
Filenin Sultanlarının başarısı tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş da bu büyük zaferi kutlamayı ihmal etmedi.
Takımın başarılı oyuncularından biri olan Ebrar Karakurt'un Türk bayrağını tuttuğu bir pozunu paylaşan Özgür Demirtaş, "Gerçek milli" diye yazdı.
Bunun üzerine bir kullanıcıdan gelen Farsça 'ilginç' yoruma karşılık o da aynı dilde yazarak yanıt verdi.
"CİNSEL YÖNELİMİ VE LEZBİYEN OLMASI..."
Özgür Demirtaş'ın Karakurt'u paylaştığı o pozun altına bir kullanıcı Farsça şu yorumu yaptı: