Ebrar Karakurt'u kutlayan Özgür Demirtaş, o yorumu böyle yanıtladı

Başarısına başarı eklemeye devam eden Filenin Sultanları FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin final maçında Çin'i 3-1 yenerek Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Özgür Demirtaş da başarılı oyuncu Ebrar Karakurt'u paylaşarak kutladı. Ancak bir takipçisinden gelen 'ilginç' yorumu sosyal medyayı yıktı geçti.

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Ebrar Karakurt'u kutlayan Özgür Demirtaş, o yorumu böyle yanıtladı - Resim: 1

Filenin Sultanlarının başarısı tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş da bu büyük zaferi kutlamayı ihmal etmedi.

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Ebrar Karakurt'u kutlayan Özgür Demirtaş, o yorumu böyle yanıtladı - Resim: 2

Takımın başarılı oyuncularından biri olan Ebrar Karakurt'un Türk bayrağını tuttuğu bir pozunu paylaşan Özgür Demirtaş, "Gerçek milli" diye yazdı.

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Ebrar Karakurt'u kutlayan Özgür Demirtaş, o yorumu böyle yanıtladı - Resim: 3

Bunun üzerine bir kullanıcıdan gelen Farsça 'ilginç' yoruma karşılık o da aynı dilde yazarak yanıt verdi.

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Ebrar Karakurt'u kutlayan Özgür Demirtaş, o yorumu böyle yanıtladı - Resim: 4

"CİNSEL YÖNELİMİ VE LEZBİYEN OLMASI..."

Özgür Demirtaş'ın Karakurt'u paylaştığı o pozun altına bir kullanıcı Farsça şu yorumu yaptı:

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