Fatih Altaylı'dan dikkat çeken Ebrar Karakurt paylaşımı: Edepsizler!

Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız oyuncularından Ebrar Karakurt'un 'Abdülhamid' paylaşımına Gazeteci Fatih Altaylı'dan dikkat çeken bir destek geldi. Altaylı, "Edepsizler" diyerek tepkisini dile getirdi.

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Fatih Altaylı'dan dikkat çeken Ebrar Karakurt paylaşımı: Edepsizler!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda İtalya'yı mağlup ederek finale yükseldi.

Maçın ardından Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselme sevinci yaşanırken takımın gözde isimlerinden ve yaşam tarzı nedeniyle iktidara yakın kişiler tarafından hedef alınan Ebrar Karakurt'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"BOŞ YAPMA ABDULHAMİD"

Karakurt, A Milli Takım’ın finale çıkmasının ardından "Boş yapma Abdülhamid" yanıtının yer aldığı bir pankartla fotoğraf paylaştı.

Fatih Altaylı'dan dikkat çeken Ebrar Karakurt paylaşımı: Edepsizler! - Resim : 1

FATİH ALTAYLI'DAN EBRAR KARAKURT'A DESTEK

Paylaşımının ardından hedef gösterilen Ebrar Karakurt'a sosyal medya hesabı üzerinden destek veren Gazeteci Fatih Altaylı, şu ifadelere yer verdi:

"Ne güzel bütün edepsiz troller adını Abdülhamit yapsın ve ona buna hakaret etsin. Yanıt verirsen ecdada hakaret etti diye hedef haline getirsinler. Bundan böyle bana laf söyleyen de Fatih Sultan Mehmet e hakaret etmiş olur haberiniz olsun. Edepsizler."

NE OLMUŞTU?

Daha önce çeyrek final maçından sonra "Savaşa savaşa kazanıyoruz" paylaşımı yapan milli oyuncuya bir kullanıcı "Müslüman Türk Milleti olarak sana tahammül etmeye devam ediyoruz…" diye yorum atmıştı. O yoruma cevap veren Ebrar Karakurt ise "Boş yapma Abdülhamid" yanıtıyla gündem olmuştu.

Millilerin zaferi sonrası Ebrar Karakurt'tan dikkat çeken paylaşımMillilerin zaferi sonrası Ebrar Karakurt'tan dikkat çeken paylaşımSpor

Kaynak: Gerçek Gündem

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Ebrar Karakurt Fatih Altaylı
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