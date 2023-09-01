A Milli Kadın Voleybol Takımı, finale yükseldi

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı, Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda yarı finalde son şampiyon İtalya'yı mağlup ederek finale yükseldi.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, finale yükseldi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı final maçında İtalya’yla Brüksel'deki Palais 12 Salonu'nda, bugün saat 18.00’de karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, İtalya’yı setlerde 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. İlk seti İtalya, 25-18 aldı. İkinci seti Türkiye, 25-23 kazandı. Üçüncü seti 25-15 alırken, dördüncü seti ise 25-22 Türkiye aldı. Beşinci sette, A Milli Kadın Voleybol Takımı son Avrupa şampiyonu İtalya’yı 15-6’lık skorla mağlup etti ve finale yükseldi.

İtalya 2021'deki son turnuvada Sırbistan'ı 3-1 yenerek Avrupa şampiyonu olmuştu. Türkiye son turnuvada Hollanda'yı 3-0 yenmiş ve üçüncü olmuştu.

Filenin Sultanları, bugün TSİ 21.30’da oynanacak Sırbistan-Hollanda maçının galibiyle 3 Eylül Pazar günü final maçında karşılaşacak.

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