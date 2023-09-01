İspanya'da kadın futbolculardan grev kararı

İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nde futbolcuların çalışma şartlarının iyileştirilmesi için ettikleri talepler yerine getirilmeyince, oyuncular grev karar aldı.

Son Güncelleme:
İspanya'da kadın futbolculardan grev kararı

İspanya'da Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde (La Liga F) futbolcular toplu sözleşmenin iyileştirilmesine yönelik işverenle bir anlaşmaya varılamadığından greve gitme kararı aldı.

Kadın futbolcuların bağlı olduğu sendikadan yapılan açıklamada, yürütülen toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde şimdiye kadar anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Bu grevin teşvik edilmesi toplu sözleşme müzakerelerindeki durgunluğun sonucudur. Amaç, bu müzakerelerde ilerlemek, futbolculara adil ve onurlu muamele sağlamak, mevcut ücret farkını gidermektir" denildi.


Spor Haberleri
Futbol Haberleri
Futbolculardan 2 Hafta Grev Kararı Çıktı
Futbolculardan 2 hafta grev kararı çıktı
İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nde futbolcuların sözleşmelerinin iyileştirilmesine yönelik işverenle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine futbolcular 2 hyaftalık grev kararı aldı.
Haber Merkezi- NTV Spor01.09.2023 - 18:34Paylaş

İspanya'da Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde (La Liga F) futbolcular toplu sözleşmenin iyileştirilmesine yönelik işverenle bir anlaşmaya varılamadığından greve gitme kararı aldı.

Kadın futbolcuların bağlı olduğu sendikadan yapılan açıklamada, yürütülen toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde şimdiye kadar anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

EN DÜŞÜK YILLIK MAAŞIN 35 BİN EURO'YA ÇIKARILMASI İSTENİYOR

Anlaşma sağlanamayan futbolcuların talepleri arasında, önümüzdeki üç yıl boyunca en düşük yıllık maaşın 16 bin Euro'dan 35 bin Euro'ya çıkartılması önceliği oluşturuyor.

Anlaşmanın sağlanamaması halinde ilk aşamada 8-10 ve 15-17 Eylül'de oynanacak ligin iki haftasında grev yapılacağı açıklandı.

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı, 20 Ağustos'taki finalde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonu olurken, Barcelona kadın takımı da iki kez (2021, 2023) UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.

Son Güncelleme:
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu
Meğer yanlış pişirmişiz. Tane tane ve daha parlak olan pilavın sırrı çok basitmiş Meğer yanlış pişirmişiz. Tane tane ve daha parlak olan pilavın sırrı çok basitmiş
Göztepe'de resmi maça çıkmadı, Fransız ekibine kiralandı! Göztepe'de resmi maça çıkmadı, Fransız ekibine kiralandı!
Pilavın lapa olmasın yol açıyor. Aşçılar uyarıyor! Asla yapmayın asla Pilavın lapa olmasın yol açıyor. Aşçılar uyarıyor! Asla yapmayın asla
ÇOK OKUNANLAR
Anket sonuçları açıklandı: İşte Ankaralıların belediye başkan adayı tercihleri İşte Ankaralıların belediye başkan adayı tercihleri
Yolunu kaybetti, Elazığ'da eve girdi! Yolunu kaybetti, Elazığ'da eve girdi!
İslam Memiş elinde dolar ve altın olanları uyardı: "Bu seviye kalıcı değil" İslam Memiş elinde dolar ve altın olanları uyardı
Kira tartışmalarında yeni dönem başlıyor! Bugün yürürlüğe giriyor Kira tartışmalarında yeni dönem başlıyor!
Yeni sezonda devam edecek olan 16 dizi belli oldu Yeni sezonda devam edecek olan 16 dizi belli oldu