İspanya'da kadın futbolculardan grev kararı

İspanya'da Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde (La Liga F) futbolcular toplu sözleşmenin iyileştirilmesine yönelik işverenle bir anlaşmaya varılamadığından greve gitme kararı aldı.

Kadın futbolcuların bağlı olduğu sendikadan yapılan açıklamada, yürütülen toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde şimdiye kadar anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Bu grevin teşvik edilmesi toplu sözleşme müzakerelerindeki durgunluğun sonucudur. Amaç, bu müzakerelerde ilerlemek, futbolculara adil ve onurlu muamele sağlamak, mevcut ücret farkını gidermektir" denildi.



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Futbolculardan 2 Hafta Grev Kararı Çıktı

Futbolculardan 2 hafta grev kararı çıktı

İspanya Kadınlar Futbol Ligi'nde futbolcuların sözleşmelerinin iyileştirilmesine yönelik işverenle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı. Bunun üzerine futbolcular 2 hyaftalık grev kararı aldı.

Haber Merkezi- NTV Spor01.09.2023 - 18:34Paylaş

İspanya'da Kadınlar 1. Futbol Ligi'nde (La Liga F) futbolcular toplu sözleşmenin iyileştirilmesine yönelik işverenle bir anlaşmaya varılamadığından greve gitme kararı aldı.

Kadın futbolcuların bağlı olduğu sendikadan yapılan açıklamada, yürütülen toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde şimdiye kadar anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

EN DÜŞÜK YILLIK MAAŞIN 35 BİN EURO'YA ÇIKARILMASI İSTENİYOR

Anlaşma sağlanamayan futbolcuların talepleri arasında, önümüzdeki üç yıl boyunca en düşük yıllık maaşın 16 bin Euro'dan 35 bin Euro'ya çıkartılması önceliği oluşturuyor.

Anlaşmanın sağlanamaması halinde ilk aşamada 8-10 ve 15-17 Eylül'de oynanacak ligin iki haftasında grev yapılacağı açıklandı.

İspanya Kadın Milli Futbol Takımı, 20 Ağustos'taki finalde İngiltere'yi 1-0 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonu olurken, Barcelona kadın takımı da iki kez (2021, 2023) UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ni kazanmıştı.