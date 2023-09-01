A Milli Erkek Voleybol Takımı, Romanya'ya kaybetti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında Romanya’ya 3-2 kaybetti.

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A Milli Erkek Voleybol Takımı, Romanya'ya kaybetti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu’ndaki ikinci maçında Romanya ile karşı karşıya geldi.

Milli takım Romanya'ya 3-2 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı.

3. MAÇTA YARIN

Ay-yıldızlılar, Avrupa Şampiyonası’ndaki üçüncü maçında 2 Eylül Cumartesi günü saat 17.30’da Yunanistan ile karşılaşacak.

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