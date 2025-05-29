Çayın Bu Faydasını Kimse Bilmiyordu! Resmen Şifaya Adını Veriyor

Çin menşeli olan siyah çay, yüzyıllardır hem keyif hem de şifa kaynağı olarak tüketiliyor. Siyah çayın içeriğinde bol miktarda antioksidan bulunur. Bunların başlıcaları şunlardır:

Polifenoller, çayın tadı ve rengiyle birlikte sağlık faydalarından sorumlu ana bileşiklerdir.

Theaflavinler ve thearubiginler, siyah çaya rengini ve hafif ekşi tadını verirken hücreleri oksidatif strese karşı korur.

Flavonoidler ve kateşinler, iltihapları azaltır ve bağışıklığı destekler.

Tanenler, demir emilimini destekler.

Kafein, enerji verir ve zihinsel uyanıklığı artırır.

Ayrıca çayda K, B ve P vitaminleri ile birlikte florin, potasyum, manganez, çinko gibi önemli mineraller de bulunur.

SİYAH ÇAY DÜZENLİ TÜKETİLDİĞİNDE NASIL FAYDA SAĞLAR?

Kötü kolesterolü azaltabilir,

Sindirim sistemine yardımcı olabilir,

Bağışıklık fonksiyonlarını güçlendirebilir.

GÜNDE NE KADAR ÇAY İÇMEK GEREKİR?

Uzmanlar, sağlıklı kişiler için günde 1 ila 3 fincan siyah çayın yeterli ve faydalı olduğunu belirtiyor. Ancak fazla tüketim; çarpıntı, uyku problemleri ve sinirlilik gibi yan etkilere neden olabilir.

Demir eksikliği yaşayan kişiler, çayı yemek sırasında değil, öğün aralarında içmelidir. Hamileler, emzirenler ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin ise doktorlarına danışmadan tüketimi artırmamaları önerilir.

Kaynak: Haber Merkezi