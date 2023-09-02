Yazılı açıklama yapıldı: İstanbul Valiliği'nden uyarı!

İstanbul Valiliği, son günlerde kurumun adı kullanılarak yapılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu.

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Yazılı açıklama yapıldı: İstanbul Valiliği'nden uyarı!

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde İstanbul Valiliği'nin adını kullanarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine rastlandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde İstanbul Valiliğimizin adını kullanarak yapılmaya çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine rastlanmaktadır. İstanbul Valiliğimizin, vatandaşlarımızı doğrudan arayarak sosyal yardım talep etmesine dayanan bir çalışması ya da bu minvalde yürütülen çalışmalara desteği söz konusu değildir. Bu şekilde dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunan şahıslara yönelik emniyet güçlerimizle ve adli mercilerimizle birlikte verdiğimiz mücadele devam etmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı daha dikkatli olması, bu tür durumları ivedilikle emniyet ve adli birimlere bildirmeleri gerekmektedir."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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