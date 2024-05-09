İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan 'iktidar yolculuğu' mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanlarıyla Ankara'da düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, İYİ Parti'nin iktidar yolculuğu ve önümüzdeki dönemdeki hedefler ele alındı.

Son Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan 'iktidar yolculuğu' mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanları ile Ankara'da bir araya gelerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, 'Bugün kıymetli il başkanlarımızla bir aradaydık. Herkes emin olsun ki İYİ Partimizin iktidar yolculuğunda, her bir ferdimizle birlikte atacağımız güçlü adımlarla; kutlu ülkümüze, hedeflerimize ve ideallerimize mutlaka ulaşacağız.' ifadesini kullandı.

Dervişoğlu ayrıca, İYİ Parti'nin Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına seçilen Avukat Kadriye Ünler'i de tebrik etti. Ünler'in üstlendiği görevi adil ve hakkaniyetli bir şekilde yerine getireceğine inandığını ifade etti.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İYİ Parti'mizin Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına seçilen değerli dava arkadaşım Av. Kadriye Ünler'i tebrik ediyor,

Üstlenmiş olduğu kıymetli görevi adil ve hakkaniyetli bir şekilde başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum.' dedi.

Son Güncelleme:
Finali yaklaşan İnci Taneleri dizisinde beklenmedik sahne! Dilber'in planı sızdı Finali yaklaşan İnci Taneleri dizisinde beklenmedik sahne! Dilber'in planı sızdı
DEM Partili Sakık ile TBMM Başkanvekili Biçer Karaca arasında 'söz verme' tartışması DEM Partili Sakık ile TBMM Başkanvekili Biçer Karaca arasında 'söz verme' tartışması
Rakiplerini sollayan Mert Yazıcıoğlu'nun sırrı belli oldu. Yükselişi nasıl başladı? Rakiplerini sollayan Mert Yazıcıoğlu'nun sırrı belli oldu. Yükselişi nasıl başladı?
Özgür Özel'den 'siyasette yumuşama' açıklaması: Siyaset küslükle yapılmaz Özgür Özel'den 'siyasette yumuşama' açıklaması
DEM Parti'den Saadet Partisi'ne ziyaret DEM Parti'nin Saadet Partisi ziyaretinde dikkat çeken ayrıntı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den atanamayan öğretmenlere çağrı: 18 Mayıs'ta Saraçhane'deyiz CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den atanamayan öğretmenlere çağrı
ÇOK OKUNANLAR
Rüya gibi geri dönüş: Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde finalde! Real Madrid'den Joselu ile rüya gibi geri dönüş
Gelin-damat rolünü oynayan çift, 10 ay sonra evlendi Gelin-damat rolünü oynayan çift, 10 ay sonra evlendi
TCMB, menkul kıymet tesisi düzenlemesini kaldırdı TCMB, menkul kıymet tesisi düzenlemesini kaldırdı
Kuzey Makedonya'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı Siljanovska Davkova oldu Kuzey Makedonya'nın ilk kadın Cumhurbaşkanı Siljanovska Davkova oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan 'iktidar yolculuğu' mesajı İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan 'iktidar yolculuğu' mesajı