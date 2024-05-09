İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan 'iktidar yolculuğu' mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin il başkanları ile Ankara'da bir araya gelerek önemli değerlendirmelerde bulundu.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, 'Bugün kıymetli il başkanlarımızla bir aradaydık. Herkes emin olsun ki İYİ Partimizin iktidar yolculuğunda, her bir ferdimizle birlikte atacağımız güçlü adımlarla; kutlu ülkümüze, hedeflerimize ve ideallerimize mutlaka ulaşacağız.' ifadesini kullandı.

Dervişoğlu ayrıca, İYİ Parti'nin Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına seçilen Avukat Kadriye Ünler'i de tebrik etti. Ünler'in üstlendiği görevi adil ve hakkaniyetli bir şekilde yerine getireceğine inandığını ifade etti.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İYİ Parti'mizin Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına seçilen değerli dava arkadaşım Av. Kadriye Ünler'i tebrik ediyor,

Üstlenmiş olduğu kıymetli görevi adil ve hakkaniyetli bir şekilde başarıyla sürdüreceğine yürekten inanıyorum.' dedi.