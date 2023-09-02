İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak!

Beykoz’daki Oral B Challenge İstanbul Triatlonu için 3 Eylül Pazar günü ilçede bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak!

Oral B Challenge İstanbul Triatlonu, Türkiye Triatlon Federasyonu ve Beykoz Belediyesi’nin iş birliğiyle gerçekleşecek. Yarışta yerli ve yabancı bin triatlet, Kanlıca, Küçüksu ve FSM Köprüsü'nde, yüzme, koşu ve bisiklet kategorilerinde ter dökecek.

Yarış güzergâhında kalan bazı yollar ise sporcu güvenliği ve organizasyonda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 5 trafiğe kapatılacak.

İşte Oral B Challenge İstanbul Triatlon Yarışı boyunca trafiğe kapatılacak yollar:

Yüzme Parkuru:


(Saat 05.30-07.30)

Kanlıca-Küçüksu Arası


Bisiklet Parkuru:

(Saat 5.00-9.30)

Küçüksu - Kavacık TEM bağlantı yolu (Kavacık - Küçüksu geliş yönü kapatılacak, diğer yön Küçüksu - Kavacık yönü normal seyrine devam edecek.

TEM Otoyolu Güney şeridi Harp Akademileri ve Kavacık kavşağı arası (Avrupa - Asya gidiş yönü kapatılacak, diğer yön Harp Akademileri - Kavacık yönü normal seyre devam edecek)

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Güney Yönü (Avrupa - Asya) kapatılacak diğer yön (Asya - Avrupa) normal seyre devam edecek)

Koşu Parkuru:

Küçüksu - Körfez Caddesi arası çift yön olarak araç trafiğine kapatılacak.

(Saat:06:30-10:30)

Trafiğe kapalı olan saatlerde sürücüler alternatif yolları kullanabilecek.

Tavuk nar gibi kızarıyor! Tavada kanat kızartırken işte bilmeniz gereken tüyo Tavuk nar gibi kızarıyor! Tavada kanat kızartırken işte bilmeniz gereken tüyo
Husumetlisinin aracını önce taşladı sonra yaktı Husumetlisinin aracını önce taşladı sonra yaktı
Hayati tehlikeyi atlatan Sabancı çiftini zorlu bir süreç bekliyor Hayati tehlikeyi atlatan Sabancı çiftini zorlu bir süreç bekliyor
Fıstık soyar gibi domates soymanın püf noktası! Aşçılar hep deniyor Fıstık soyar gibi domates soymanın püf noktası! Aşçılar hep deniyor
ÇOK OKUNANLAR
Milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı: 'Hızlıca halletmemiz gerekiyor' Milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı: 'Hızlıca halletmemiz gerekiyor'
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bu kez kuvvetli geliyor Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bu kez kuvvetli geliyor
Ekonomi dünyasını sarsan ölüm: Henüz 35 yaşında hayatını kaybetti Ekonomi dünyasını sarsan ölüm: Henüz 35 yaşında hayatını kaybetti
İstanbul'da 18 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar İstanbul'da 18 ilçe karanlığa gömülecek: İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar
300 bin liralık tatil, hayatını kabusa çevirdi: Bu firmadan tur alırken dikkat! 300 bin liralık tatil, hayatını kabusa çevirdi: Bu firmadan tur alırken dikkat!