Hayati tehlikeyi atlatan Sabancı çiftini zorlu bir süreç bekliyor

4 Ağustos'ta eşi Vuslat Doğan Sabancı ve çocuklarıyla Yunanistan'ın Leros adasında bot kazası geçiren Ali Sabancı'nın hayati tehlikesi vardı. İyi haber bir önceki gün gelmişti.

Hayati tehlikeyi atlatan Ali Sabancı uyandırıldı. Kazadan beş gün sonra bilinci yerine gelen ama yoğun bakımda tedavisi süren Ali Sabancı'nın, eşi, çocukları ve annesiyle görüştüğü öğrenildi. Hatta onların, istediği zaman ziyaret edebildiği de belirtiliyor.

Sabah'tan Bülent Cankurt bugünkü köşe yazısında Sabancı çiftinin sağlık durumlarıyla ilgili yeni bilgileri kaleme aldı.

Cankurt'un yazısı şöyle:

Bu arada Vuslat Doğan Sabancı'nın, eşi gibi hayati tehlike yaşamasa da çok uzun bir tedavi sürecine ihtiyacı olduğu bilgisini aldım.

Tedavisi normal odada devam eden Vuslat Hanım'ın, damak, dişleri ve çene kısmında ağır olmak üzere yüzünde büyük hasar oluşmuş.

Estetik cerrah olan bir arkadaşım, şimdiye kadar iki ameliyat geçiren Vuslat Hanım için "Daha 9-10 ameliyat olması lazım" dedi. Allah'ın sevenlerine bağışladığı Ali Bey ve Vuslat Hanım, inşallah bu zorlu tedavi sürecini en kısa zamanda atlatır ve eski sağlıklarına kavuşurlar.