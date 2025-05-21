Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı! Tam 20 Yıl Sürecek Rekor İhaleye Onay Çıktı, Devreye Gireceği Tarih Netleşti
Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. 1. ve 2. bölgeyi kapsayan araç muayene istasyonlarının imtiyaz hakkı, 20 yıllığına MOI Ortak Girişim Grubu’na devredildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, toplam 1,72 milyar TL bedelli imtiyaz sözleşmesiyle özelleştirme süreci tamamlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
İhaleyi kazanan MOI Ortak Girişim Grubu; İsveç merkezli Opus, Türkiye’den MET-GÜN İnşaat, İspanyol şirketler Itversia Gestion S.L ve VTV Norte SA’dan oluşuyor.
1,72 MİLYAR TL BEDELLE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonu tarafından yürütülen süreçte, araç muayene hizmetlerinin yapım, bakım ve işletilmesini kapsayan imtiyaz hakkı 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu çerçevesinde verildi. 1. Bölge için 830 milyon dolar, 2. Bölge için ise 890 milyon dolar tutarındaki teklifler kabul edildi.
Toplamda 1 milyar 720 milyon dolarlık bu anlaşma, kamuya ciddi bir kaynak aktarımı sağlarken, araç muayene hizmetlerinde özel sektör eliyle devam edecek yeni bir dönemin kapısını araladı.
2027 SONRASI İÇİN YENİ İŞLETME DÖNEMİ
Araç muayene istasyonlarının özelleştirilmesi ilk olarak 2007 yılında gerçekleştirilmiş, 20 yıl süreli imtiyaz sözleşmeleri imzalanmıştı. Mevcut sözleşmelerin süresi 14 Ağustos 2027 tarihinde dolacağı için yeni ihale süreci başlatılmıştı.
Cumhurbaşkanlığı onayıyla kesinleşen yeni sözleşme, 2027 itibarıyla devreye girecek ve 20 yıl boyunca araç muayene hizmetleri MOI Ortak Girişim Grubu tarafından yürütülecek.