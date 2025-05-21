Araç Muayenesinde Yeni Dönem Resmen Başladı! Tam 20 Yıl Sürecek Rekor İhaleye Onay Çıktı, Devreye Gireceği Tarih Netleşti

1,72 MİLYAR TL BEDELLE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonu tarafından yürütülen süreçte, araç muayene hizmetlerinin yapım, bakım ve işletilmesini kapsayan imtiyaz hakkı 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu çerçevesinde verildi. 1. Bölge için 830 milyon dolar, 2. Bölge için ise 890 milyon dolar tutarındaki teklifler kabul edildi.

Toplamda 1 milyar 720 milyon dolarlık bu anlaşma, kamuya ciddi bir kaynak aktarımı sağlarken, araç muayene hizmetlerinde özel sektör eliyle devam edecek yeni bir dönemin kapısını araladı.