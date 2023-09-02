CHP'den Perinaz Mahpeyker Yaman açıklaması

CHP'den Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na danışman olarak atandığı iddia edilen Perinaz Mahpeyker Yaman ile ilgili açıklama yapıldı.

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CHP'den Perinaz Mahpeyker Yaman açıklaması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzası ile "Kadın ve Aile Politikaları konusunda çalışmalar yürütmek üzere Genel Başkan Danışmanı" olarak atandığı iddia edilen Perinaz Mahpeyker Yaman ile ilgili CHP'den açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada Yaman'ın danışman olmadığı ifade edildi. CHP'nin geçtiği bilgi notu şöyle:

Genel seçimlerin ardından gerçekleşen MYK değişikliğinin hemen akabinde, 4 Haziran 2023 tarihli genelge ile; o tarihe kadar görev yapan Genel Başkan danışmanlarının görevleri sona ermiştir.

O tarih sonrasında yapılan başdanışman yahut danışman atamaları kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Bu bağlamda, ilgili tarih (4 Haziran 2023) ve genelge sonrasında; ismi geçen “Perinaz Mahpeyker Yaman” isimli bir danışman ataması yapılmamıştır.

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