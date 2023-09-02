Denizli'de katliam gibi kaza: 1'i polis 6 kişi öldü, 42 kişi yaralandı

Kaza, sabah 03.50 sıralarında Honaz ilçesine bağlı Dereçiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Afyon'dan Denizli yönüne seyir halinde olan karayollarına ait Bekir Atman idaresindeki kum yüklü 06 CJE 049 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Hakimiyeti sağlanamayan tır, bariyerleri kırıp, Afyon istikametindeki karşı şeritte geçti. Kontrolü sağlanamayan tır, İzmir’de gerçekleşen düğünden Kayseri’ye gitmeye çalışan yolcular tarafından kiralandığı öğrenilen 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs ile tır şarampole devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırırken, sıkışan yaralıları ise itfaiye ekipleri kurtardı.

Otobüste yolcu konumunda bulunan polis memuru Birol Küçük ile birlikte 6 kişinin öldüğü ve tır şoförü ile birlikte 42 kişin yaralandığı öğrenildi. Kazaya karışan araçlar, bölgeye çağrılan vinç yardımı ile şarampolden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

SAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Honaz ilçesinde 6 kişinin öldüğü, 43 kişin yaralandığı kazayla ilgili soruşturmada iki Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, “2 Eylül 2023 günü saat 03.50 sıralarında Denizli-Honaz-Dereçiftlik Mahallesi Denizli Ankara Karayolu Ankara istikameti Cezaevi kavşağı mevkiinde, 48 E 4505 plakalı yolcu otobüsü seyir halinde bulunduğu esnada, karşı şeritten gelen 34 DZP 704 çekici ve 06 CJE 049 dorse plakalı tırın orta refüjü kırarak karşıya geçmesi ve yolcu otobüsüne çarpması sonucunda trafik kazası meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre, otobüste bulunan 48 kişiden 42'si yaralanmış, 6 kişi vefat etmiştir. Olayla ilgili derhal soruşturmaya başlanmış olup iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir” denildi.