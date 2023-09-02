3 ay önce televizyon programına çıkmışlardı: Evine döndüğü gün, kocası tarafından öldürüldü

Bursa’nın Mudanya Yolu Balat girişi yakınlarında aracında tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren Hakkı Koca pişmanlığını dile getirmiş, kendisine de vatandaşlar tepki göstermişti. Bir anlık cinnet haliyle olayı işlediğini söyleyen ve eşinin evi terk etmesini hazmedemediğini dile getiren Hakkı Koca, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

“KOCAMDAN KAÇTIM MUSTAFA’YA SIĞINDIM”

3 ay önce televizyon programına çıkan Hakkı Koca eşinin evi terk ettiğini ve İstanbul'da Mustafa Z. isimli şahsa kaçtığını dile getirip, çocuklarının ve kendisinin mağdur olduğunu ifade etmişti.

"Kocamdan kaçtım Mustafa'ya sığındım, sonra da Mustafa'ya aşık oldum" diyen Leyla Koca, orada da problemler yaşayınca evine geri döndü.

“EŞİM BENİ HİÇ MUTLU ETMEDİ”

Canlı yayında yüzleşen Hakkı Koca, "Eşim mahallede herkesten borç alıp Mustafa isimli şahsa kaçtı. Çocuklarımı bıraktı. Eşim yalan konuşuyor. Onun yüzünden de 50 bin lira kredi çektim" demişti.

Leyla Koca da, "Eşim Mustafa ile konuştuğumu biliyordu. İşyerimi kapatmam lazımdı. Kızımın her şeyden haberi vardı. Ben eşimden ayrılmak istiyorum. Saplantılı, benden o ayrılmak istemiyordu. Benim peşimden geliyor. Çocuklarım için onu aradım. Beni hiç mutlu etmedi. Adamlık yapmadı" ifadelerini kullanmıştı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Mudanya Yolu Caddesi Balat Girişi yakınlarında meydana geldi. Aracıyla Mudanya yönünden Bursa şehir merkezi istikametine giden Hakkı Koca (55), aralarında problem olduğu belirtilen eşi Leyla Koca (45) ile otomobilde ilerlerken tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonrası araçtan inen Leyla Koca hızla koşmaya başladı. Hakkı Koca da bıçakla araçtan inerek yol kenarında yakaladığı eşini 3 yerinden bıçakladı. Çevredekilerin müdahalesiyle polis tarafından etkisiz hale getirilen koca gözaltına alındı. Eşi Leyla Koca ise tedavi için kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

PİŞMANIM DEDİ

Hakkı Koca pişmanlığını dile getirirken, bölgedeki görgü tanıkları, "Pişman olacaktın neden yaptın" diye tepki gösterdi.

Öte yandan, Hakkı Koca polise ekiplerince gözaltına alınırken, 4 çocuk annesi kadın kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.