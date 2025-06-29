Narin Güran Davasının Seyrini Değiştirecek Yeni Rapor: Nevzat Bahtiyar'ın İfadesi Çöktü mü? Büyük Gölge Kime Ait?

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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada flaş bir gelişme yaşandı. Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'ın başvurusu üzerine, Hindistan merkezli Brilliant Forensic Investigation (BFI) firması, Narin Güran'ın ölümüyle ilgili dosyadaki kamera kayıtlarını inceledi. Ayrıca Almanya'dan Prof. Dirk Labudde ve Ulusal Kriminal Büro'nun (UKB) raporları da analiz edildi. Hazırlanan 122 sayfalık rapor, teknik analiz ve zaman eşleştirmeleriyle olayın seyrine ışık tuttu.

122 SAYFALIK YENİ RAPOR

Avukat Onur Akdağ'ın başvurusu üzerine hazırlanan 122 sayfalık raporda, olay anına ait güvenlik kamera kayıtları saniye saniye analiz edildi. BFI uzmanları, Almanya'dan Prof. Dirk Labudde ve Ulusal Kriminal Büro (UKB) tarafından daha önce sunulan raporları da teknik açıdan inceledi. Raporda bu iki kurumun analizlerinde ciddi hesaplama ve görüntü hataları olduğu belirtildi.

GÖLGELER İNCELENDİ

122 sayfalık kapsamlı raporda, kamera görüntülerindeki gölgeler ve insan hareketleri derinlemesine incelendi. Teknik analizde, okul kamerasının gerçek zamandan 4 dakika, Dara-2 Askeri Üssü kamerasının ise 6 dakika 45 saniye ileri olduğu gibi kritik zamanlama hataları tespit edildi.

'KÜÇÜK GÖLGE KAYBOLUYOR'

Raporun en dikkat çekici bölümü, kamera görüntülerindeki "gölge" analizine ilişkin oldu. 21 Ağustos 2024'te saat 15.11.09'da koyu renkli tişört ve şort giymiş Narin'in okul kameralarında omzunda çantasıyla yürüdüğü görülüyor. Narin'in patikaya yöneldiği anlarda, Nevzat Bahtiyar'ın evinin yakınında büyük bir gölge beliriyor.

Bu gölgenin Nevzat Bahtiyar'a ait olma ihtimali yüksek bulunurken, küçük gölgeyle (Narin) büyük gölgenin saat 15.19.49'da yan yana geldiği, ardından küçük gölgenin kaybolduğu ve büyük gölgenin ahır yönüne ilerlediği tespit edildi. Bu durum, Narin'in burada kaçırılmış olabileceği şüphesini güçlendirdi.

'ARİF GÜRAN'IN EVİNDE HAREKETLİLİK YOK'

Rapor, Narin Güran'ın saat 15.16.00 ile 15.40.45 arasında evine dönüşüne dair herhangi bir insan hareketine rastlanmadığını vurguladı. Aynı saat aralığında Arif Güran'ın evinin çevresinde de insan veya araç hareketi görülmediği belirtildi.

Bu tespit, sanık Nevzat Bahtiyar'ın, Narin'in cansız bedenini Arif Güran'ın evinden alıp ahırına taşıdığı yönündeki ifadesinin kamera kayıtlarıyla örtüşmediğini ortaya koydu. İyileştirilmiş görüntülerde Nevzat Bahtiyar'ın o güzergahta herhangi bir hareketinin tespit edilemediği de vurgulandı.

ŞÜPHELİ ARAÇ DETAYI

Raporda ayrıca, saat 15.41.27'de köyün yaklaşık 300 metre dışında stabilize yolda koyu renkli, muhtemelen kırmızı bir aracın köyden ayrıldığının tespit edildiği kaydedildi. Bu aracın, olay saatlerinde köyden çıkan tek araç olduğu belirtilirken, aracın hareketinin Dara-2 Askeri Üssü güvenlik kamerasına da yansıdığı aktarıldı.

RAPOR YARGITAY'DA

Bu yeni rapor, Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ tarafından temyiz dilekçesine eklenerek Yargıtay'a gönderildi. Dilekçede, müvekkilinin tahliyesi ve dosyanın duruşmalı olarak incelenmesi talep edildi.

Kaynak: DHA