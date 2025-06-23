Narin Güran Davasında Flaş Gelişme! Ağabey Enes Güran'dan Yeni Hamle, Tam 102 Sayfa...

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin dava, yeni bir hukuki aşamaya ulaştı.

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar hakkında “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan açılan davada, Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi 28 Aralık 2024’te üç sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası vermişti. Karar, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi tarafından 26 Mayıs 2025’te onanırken, Enes Güran avukatları aracılığıyla Yargıtay’a 102 sayfalık temyiz dilekçesi sundu.

102 SAYFALIK DİLEKÇEDE NELER VAR?

Enes Güran’ın avukatları Mahir Akbilek ve Muhammet Fatih Demir tarafından hazırlanan 102 sayfalık temyiz dilekçesinde, Nevzat Bahtiyar’ın çelişkili ifadelerde bulunduğu belirtildi. Dilekçede, Bahtiyar’ın 269 ifadeden sadece kendisinin kasten öldürme fiiline dair açıklama yaptığı, ancak 7 ayrı beyanında çelişkiler bulunduğu belirtildi. Bahtiyar’ın Salim Güran’ı fail gösterirken, diğer sanıkların da Bahtiyar’ı suçlu gösterdiği vurgulandı. Dilekçede, “Hiçbir sanık kasten öldürme suçlamasını kabul etmedi, masumiyetini savundu” denildi.

'CMK 210'A AYKIRILIK' DETAYI

Dilekçede, Enes Güran’ın tutuklanma gerekçelerinden jandarma tutanaklarının hukuka aykırı olduğu iddia edildi. Tutanakları imzalayan jandarma personelinin şahit olmadan imza attığı, CMK madde 210’a aykırı olarak tutanakların duruşmada okunduğu ve asıllarının ibraz edilmediği belirtildi. “Kadınlar kavgası” ve “Enes’e nasıl yardımcı olabilirim” başlıklı tutanakların zabıt mümzilerinin dinlenmediği ifade edilerek, bu tutanaklara dayalı kararların geçersiz olduğu savunuldu.

Dilekçede, Enes Güran’ın kız kardeşi Narin’i çok sevdiği, kaybolduğunu bildiği halde arama çabası gösterdiği, kamera kayıtlarıyla sabit olduğu vurgulandı. “Enes’in Narin’i öldürme veya öldürülmesine seyirci kalma motivasyonu, sebebi ve gerekçesi yoktur” denilerek, mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ve Narin’in hatırasına zarar verdiği öne sürüldü.

Enes Güran’ın Yargıtay’a yaptığı temyiz başvurusu, davanın seyrini değiştirebilir.

NE OLMUŞTU?

Narin Güran, 21 Ağustos 2024’te kaybolduktan sonra 8 Eylül 2024’te dere yatağında çuval içinde, 30, 25 ve 20 kiloluk taşlarla kapatılmış ve çalılıklarla gizlenmiş halde bulundu. Aracında Narin’e ait DNA ve kıl örneği tespit edilen amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve cesedi dereye taşıdığını itiraf eden komşu Nevzat Bahtiyar gözaltına alındı. Soruşturma sonucunda dava açıldı ve 26-28 Aralık 2024’teki duruşmalarda sanıkların tutukluluğu devam etti.

Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi, Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran’a “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme”den ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Karara itiraz eden sanık avukatları, baba Arif Güran’ın avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu’nun istinaf dilekçeleri, 17 klasörlük dosya ile Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne gönderildi. 26 Mayıs 2025’te oy çokluğuyla verilen kararda, cezalar onandı.

Kaynak: DHA