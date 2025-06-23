Kazada Yaralanan Gençten Acı Haber

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 21 yaşındaki Ahmet Çam'dan acı haber geldi. Genç adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kazada Yaralanan Gençten Acı Haber
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Adana'nın Kozan ilçesinde Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi’nde önceki gün bir kaza meydana geldi. Yaya olarak karşıya geçmeye çalışan 21 yaşındaki Ahmet Çam’a otomobil çarptı. Savrulan Çam’ın üzerinden bu sırada arkadan gelen başka bir araç geçti. Ağır yaralanan genç, önce ilçe devlet hastanesine kaldırıldı, ardından Adana’daki bir hastaneye sevk edildi. Çam, hastanede yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Askerden yeni geldiği öğrenilen Çam’ın cenazesinin Aladağ ilçesinde Küp Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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