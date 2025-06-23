Meteoroloji Saat ve Tarih Vererek Uyardı! Gördüklerimiz Hiçbir Şeydi… Türkiye Kavrulacak

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Hava sıcaklıklarının normale dönmeye başlaması, sağanak yağışların yurdu terk etmesinin ardından hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de Prof. Dr. Orhan Şen’den yeni uyarılar peş peşe geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin büyük bölümünü etkileyecek şiddetli sıcak hava dalgası hakkında resmi uyarı yayımlayarak 24 Haziran Salı günü sıcaklık artışının başlayacağını duyurdu.

Uyarıda sıcaklık artışının özellikle batı illerinde etkili olacağı, sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

'SAAT 11 İLE 16 ARASI DIŞARI ÇIKMAYIN'

Kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, çocuklar ve dışarıda çalışanlar, aşırı sıcaklardan en fazla etkilenecek gruplar arasında yer aldığı belirtildi. Meteoroloji, bu kişilerin günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarıda bulunmamalarını önerdi.

'AŞIRI SICAK HAVA DA BİR AFET'

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ise aşırı sıcaklara karşı net bir uyarıda bulundu: Türkiye’ye önümüzdeki 5 gün sıcak hava dalgası geliyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu bölgelerinde sıcaklıklar 35 dereceyi geçecek. UV güneş radyasyonu 8-10 indeksine geliyor. Bu direkt sizin yaşamınızı tehdit ediyor. Dışarı çıkmayın. Bu ciddi bir durum. Unutmayın aşırı sıcak hava da bir doğal afettir.

Meteoroloji’nin tahminlerine göre bazı illerde sıcaklık değerleri şu seviyelere ulaşacak:

Ankara: 34°C

İstanbul: 35°C

İzmir: 39°C

Konya: 33°C

Edirne: 39°C

Bursa: 39°C

Aydın: 44°C

Muğla: 40°C

Antalya: 38°C

Adana: 38°C

Diyarbakır: 41°C

Kaynak: Haber Merkezi