Meteoroloji Saat ve Tarih Vererek Uyardı! Gördüklerimiz Hiçbir Şeydi… Türkiye Kavrulacak

Meteoroloji’nin ardından hava sıcaklıklarına ilişkin bir uyarı da Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. Şen 24-29 Haziran tarihleri arasında sıcak hava dalgasının Türkiye’yi etkisi altına alacağını belirterek, ‘Dışarı çıkmayın, ciddi bir durum’ uyarısını yaptı. Şen en yüksek sıcaklığın 44 dereceyi bulacağını işaret etti.

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Meteoroloji Saat ve Tarih Vererek Uyardı! Gördüklerimiz Hiçbir Şeydi… Türkiye Kavrulacak
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Hava sıcaklıklarının normale dönmeye başlaması, sağanak yağışların yurdu terk etmesinin ardından hem Meteoroloji Genel Müdürlüğü hem de Prof. Dr. Orhan Şen’den yeni uyarılar peş peşe geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin büyük bölümünü etkileyecek şiddetli sıcak hava dalgası hakkında resmi uyarı yayımlayarak 24 Haziran Salı günü sıcaklık artışının başlayacağını duyurdu.

Meteoroloji Saat ve Tarih Vererek Uyardı! Gördüklerimiz Hiçbir Şeydi… Türkiye Kavrulacak - Resim : 1

Uyarıda sıcaklık artışının özellikle batı illerinde etkili olacağı, sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

'SAAT 11 İLE 16 ARASI DIŞARI ÇIKMAYIN'

Kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, çocuklar ve dışarıda çalışanlar, aşırı sıcaklardan en fazla etkilenecek gruplar arasında yer aldığı belirtildi. Meteoroloji, bu kişilerin günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında dışarıda bulunmamalarını önerdi.

Meteoroloji Saat ve Tarih Vererek Uyardı! Gördüklerimiz Hiçbir Şeydi… Türkiye Kavrulacak - Resim : 2

'AŞIRI SICAK HAVA DA BİR AFET'

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, ise aşırı sıcaklara karşı net bir uyarıda bulundu: Türkiye’ye önümüzdeki 5 gün sıcak hava dalgası geliyor. Marmara, Ege, İç Anadolu, Akdeniz, Güneydoğu bölgelerinde sıcaklıklar 35 dereceyi geçecek. UV güneş radyasyonu 8-10 indeksine geliyor. Bu direkt sizin yaşamınızı tehdit ediyor. Dışarı çıkmayın. Bu ciddi bir durum. Unutmayın aşırı sıcak hava da bir doğal afettir.

Meteoroloji Saat ve Tarih Vererek Uyardı! Gördüklerimiz Hiçbir Şeydi… Türkiye Kavrulacak - Resim : 3

Meteoroloji’nin tahminlerine göre bazı illerde sıcaklık değerleri şu seviyelere ulaşacak:

Ankara: 34°C

İstanbul: 35°C

İzmir: 39°C

Konya: 33°C

Edirne: 39°C

Bursa: 39°C

Aydın: 44°C

Muğla: 40°C

Antalya: 38°C

Adana: 38°C

Diyarbakır: 41°C

Kaynak: Haber Merkezi

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