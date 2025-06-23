Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtı

Karabük’te park halindeki otomobile çarpıp olay yerinden uzaklaşan sürücünün anları güvenlik kamerasına yansıdı. Araç sahibi Emrah Gülen, sabah hasarı fark edip polis ve savcılığa başvurdu. Kaçan sürücünün kimliği henüz belirlenemedi.

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Park Halindeki Araca Çarpıp Kaçtı
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Karabük’ün Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesi’nde gece saatlerinde meydana gelen kazada, kimliği henüz belirlenemeyen bir sürücü park halindeki bir araca çarparak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, Emrah Gülen’e ait 78 BU 232 plakalı araca çarptıktan sonra kısa bir süre durdu. Ancak herhangi bir müdahalede bulunmadan, olay yerini terk etti.

Sabah saatlerinde aracının başına gelen Emrah Gülen, otomobilinin ön kısmında oluşan hasarı fark edince çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde aracına çarpan bir sürücünün kısa süreli bekleme sonrası kaçtığını tespit etti. Görüntüleri delil olarak alan Gülen, suç duyurusunda bulundu. Olayın ardından polis ekipleri kaçan sürücünün kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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