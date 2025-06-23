Bakan Kurum, Yenilenen Cizre'den Görüntüler Paylaştı: Devasa Bir Çiçek Bahçesi’

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçmiş yıllarda yaşanan terör olaylarında büyük hasar gören Şırnak merkez ve Cizre ilçesinde, vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kapsamlı bir konut seferberliği başlattı. Bu kapsamda toplam 8 bin 785 konut inşa edilerek hak sahiplerine teslim edildi.

'DEVASA BİR ÇİÇEK BAHÇESİ'

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından Cizre’nin yenilenmiş haline dair görüntüler paylaşarak, "İlçemizde tüm kötü izleri silip yepyeni bir hayat inşa ettik" dedi. Cizre’yi "devasa bir çiçek bahçesi" olarak nitelendiren Kurum, huzurun hakim olduğu bir Türkiye vurgusu yaptı.

BİRÇOK YENİ KONUT İNŞA EDİLDİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, 2015-2016 yıllarında yaşanan terör olaylarının ardından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın koordinesinde yeniden inşa süreci başlatıldı. Bu çerçevede, Şırnak kent merkezinde 5 bin 716, Cizre’de ise 3 bin 69 yeni konut yapıldı. Konut projelerinin yanı sıra cami, okul, taziye evleri ve iş yerleri gibi sosyal donatılar da hizmete sunuldu.

İL MÜDÜRÜNDEN KONUT AÇIKLAMASI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hakkı Turgut da yapılan çalışmalara dair yaptığı değerlendirmede, "Bir şehir merkezini ihya edecek diyebileceğimiz yapılar da inşa edildi" ifadelerini kullandı. Turgut, konutların metrekarelerine göre hak sahiplerine teslim edildiğini ve çalışmaların Cizre’nin yanı sıra Silopi ile İdil ilçelerini de kapsadığını belirtti.

Yıkım sürecinde köylerine sığınmak zorunda kaldıklarını anlatan hak sahiplerinden Abdulkadir Alkış ise yeni evlerin konforuna dikkat çekerek, "Devletimizden Allah razı olsun, 'Konut yapacağız' dedi ve yaptı. Eski evimiz 1 katlı, 3 küçük odalı ve sobalıydı. Bir soğuktu, bir sıcaktı. Ama buraya geldik doğal gazlı dört dörtlük ev yaptılar. Devlet milletini düşünüyor ve verdiği sözleri yerine getiriyor" dedi.

'CİZRE YENİDEN KURULDU'

Bir diğer hak sahibi Zerrin Ürper ise yaşadıklarını "kabus" olarak nitelendirerek, birlik ve beraberlik çağrısı yaptı. Ürper, yeni konutlar sayesinde güvenli ve konforlu bir yaşam sürdüklerini belirterek, Sanki yeniden doğmuşuz, yeniden dünyaya geldik, yeniden Cizre kuruldu. Cizremiz Mezopotamya'sıyla, her şeyiyle değerli. Bundan sonra kimsenin yakıp yıkmasına izin vermeyeceğiz. Her anne gibi çocuklarımızın geleceğini böyle parlak görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Konut inşaatında işçi olarak görev alan Metin Solmaz da inşaat sürecinin hızlı ve sağlam şekilde yürütüldüğünü dile getirerek, " "TOKİ'lerin içinde çalıştığım için biliyorum; sağlamdır. Çok hızlı bitti. Hiçbir eksiğimiz kalmadı. Burada hayat var, huzur var. Gerçekten de bu bambaşka bir Cizre" " ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi