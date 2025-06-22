Murat Kurum 'Sporun Kalbi Burada Atacak' Diyerek Duyurdu! Ankara’ya Yeni Stadyum Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın projelerini X hesabından paylaşmaya devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da devam eden stadyum projesine ilişkin bilgilendirme yaptı.

'SPORUN KALBİ BURADA ATACAK'

Bakan Kurum, paylaşımına ‘Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor. Projemiz tamamlandığında sporun kalbi burada atacak’ notunu düştü.

Bakan Kurum yakın zamanda yaptığı başka bir paylaşımda da deprem bölgesindeki inşa çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'taki Tarihi Kapalı Çarşı'nın restorasyonu hakkında son durumu aktarmıştı.

Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor.



Projemiz tamamlandığında sporun kalbi burada atacak.@OA_BAK @Toki_Kurumsal pic.twitter.com/CJYb5vAqRB — Murat KURUM (@murat_kurum) June 22, 2025

'UMUDU CANLANDIRIYORUZ'

Çalışmalardan görüntüler paylaşan Bakan Kurum, ‘Sadece bir yapıyı değil; hatıraları, kültürü, umudu yeniden canlandırıyoruz. Depremde ağır hasar alan Tarihi Kapalı Maraş Çarşı'mız tamamlandığında şehrimizin kalbi burada atacak’ demişti.