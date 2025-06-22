Murat Kurum 'Sporun Kalbi Burada Atacak' Diyerek Duyurdu! Ankara’ya Yeni Stadyum Geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından Ankara’daki yeni stadyumun inşaat çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Kurum, ‘Projemiz tamamlandığında sporun kalbi burada atacak’ diye belirtti.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın projelerini X hesabından paylaşmaya devam eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara’da devam eden stadyum projesine ilişkin bilgilendirme yaptı.

Murat Kurum 'Sporun Kalbi Burada Atacak' Diyerek Duyurdu! Ankara’ya Yeni Stadyum Geliyor - Resim : 1

'SPORUN KALBİ BURADA ATACAK'

Bakan Kurum, paylaşımına ‘Başkentimizin yeni stadyumu hızla yükseliyor. Projemiz tamamlandığında sporun kalbi burada atacak’ notunu düştü.

Bakan Kurum yakın zamanda yaptığı başka bir paylaşımda da deprem bölgesindeki inşa çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'taki Tarihi Kapalı Çarşı'nın restorasyonu hakkında son durumu aktarmıştı.

'UMUDU CANLANDIRIYORUZ'

Çalışmalardan görüntüler paylaşan Bakan Kurum, ‘Sadece bir yapıyı değil; hatıraları, kültürü, umudu yeniden canlandırıyoruz. Depremde ağır hasar alan Tarihi Kapalı Maraş Çarşı'mız tamamlandığında şehrimizin kalbi burada atacak’ demişti.

Bakan Kurum Açıkladı: İşte Deprem Konutlarında Son DurumBakan Kurum Açıkladı: İşte Deprem Konutlarında Son DurumGüncel

Murat Kurum Yeni Projeyi Paylaştı: Sapanca Gölü'ndeki Kaçak Yapılara NeşterMurat Kurum Yeni Projeyi Paylaştı: Sapanca Gölü'ndeki Kaçak Yapılara NeşterÇevre

Etiketler
Murat Kurum Ankara
Son Güncelleme:
ABD Basınından Çarpıcı Trump İddiası: İran Cumhurbaşkanı İle Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelebilirim ABD Basınından Çarpıcı Trump İddiası: İran Cumhurbaşkanı İle Görüşmek İçin Türkiye'ye Gelebilirim
Türk Hava Kuvvetleri’nin Envanterinde Hangi Savaş Uçakları Var? Türk Hava Kuvvetleri’nin Envanterinde Hangi Savaş Uçakları Var?
İstanbul'da Kritik İran Zirvesi: Hakan Fidan Başkanlık Etti İstanbul'da Kritik İran Zirvesi: Hakan Fidan Başkanlık Etti
Yumurtaların Üzerindeki Etiketlere Özellikle Yaz Aylarında Dikkat Edin! Yumurtaların Üzerindeki Etiketlere Özellikle Yaz Aylarında Dikkat Edin!
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş Net Tarih Verdi! Rekor Olacak İslam Memiş Net Tarih Verdi! Rekor Olacak
Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Türkiye’de Yatırım Değeri En Hızlı Artacak Şehirler Açıklandı! Bu Bölgede Evi Arsası Olanlar Yaşadı Ne Ankara Ne İstanbul Ne de İzmir! Türkiye’de Yatırım Değeri En Hızlı Artacak Şehirler Açıklandı!
Türkiye'nin En Büyüğüydü: Borcu 4 Yılda 4 Katına Çıktı, Darboğaza Girdi Türkiye'nin En Büyüğüydü: Borcu 4 Yılda 4 Katına Çıktı, Darboğaza Girdi
Ne Altın Ne Gümüş Ne Dolar! Rekora Koşuyordu, Trump ve Musk Engelledi Ne Altın Ne Gümüş Ne Dolar! Rekoru Trump ve Musk Engelledi
Ve Korkulan Oldu... ABD İran'ı Vurdu, İran ile İsrail Karşılıklı Füze Yağdırıyor Ve Korkulan Oldu... ABD İran'ı Vurdu