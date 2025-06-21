Bakan Kurum Açıkladı: İşte Deprem Konutlarında Son Durum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afet bölgesindeki konutların inşasında son durumu açıkladı. Geçtiğimiz günlerde 250 bin konutun teslimatının yapıldığını duyuran Kurum, projenin detaylarını paylaştı.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Bakan Kurum Açıkladı: İşte Deprem Konutlarında Son Durum
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri 11 ilde ağır yıkım yaratırken, afet bölgesini ayağa kaldırma çalışmaları hala devam ediyor. Birçok vatandaş depremde evlerinin yıkılması ya da ağır hasar alması nedeniyle evlerini kaybedince hükümet deprem bölgesini kalkındırma projeleri kapsamında yeniden konut yapımına başladı.

Bu çalışmaların başında olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, şimdiye dek deprem bölgesinde teslim edilen konutların sayısının 250 bini geçtiğini bildirdi. Bakan Kurum, ayrıca binlerce konutun da tamamlama aşamasına getirildiğini ve yakında sahiplerine ulaşacağını duyurdu.

Bakan Kurum Açıkladı: İşte Deprem Konutlarında Son Durum - Resim : 1

'SÖZÜMÜZÜ İNŞA ETMEYE DEVAM'

Deprem bölgesindeki vatandaşlar heyecanla yeni evlerini beklerken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı resmi X (eski adıyla Twitter) hesabından bir paylaşım yaparak konut yapımındaki son durumu kamuoyuyla paylaştı. Bakan Kurum, paylaşımında "Sözümüzü inşa etmeye devam. Teslimatta 250 bini geçtik, binlerce konutu daha tamamlama aşamasına getirdik" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, il il nasıl konut inşa edildiğini paylaştığı harita aracılığıyla gözler önüne serdi. "Asrın inşa seferberliğinde son durum" notuyla yayımladığı yazılı haritada Murat Kurum, 11 ilde, 174 ayrı alanda, 3 bin 481 şantiyede 182 bin işçinin bu çalışma için görev aldığını da belirtti. Afet konutlarının inşasında çalışmaların 7/24 sürdüğünü de vurguladı.

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