İstanbul'da Kritik İran Zirvesi: Hakan Fidan Başkanlık Etti

İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin İstanbul'daki 51. Oturumu kapsamında, İran’ın talebiyle özel bir oturum düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde ve başkanlığında gerçekleşen toplantıya tüm üye ülkeler katıldı.

İstanbul'da Kritik İran Zirvesi: Hakan Fidan Başkanlık Etti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul, İslam dünyasının diplomatik nabzının attığı önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin (DBK) 51. Oturumu kapsamında, İran'ın talebiyle düzenlenen özel oturum, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan özel oturum, tüm İİT üyesi ülkelerin katılımıyla, basına kapalı şekilde düzenlendi.

İstanbul'da Kritik İran Zirvesi: Hakan Fidan Başkanlık Etti - Resim : 1

Yaklaşık 90 dakika süren toplantı boyunca, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra bölgesel güvenlik, İslam dünyasını etkileyen son krizler masaya yatırıldı.

İran'dan İçerideki İsrail İşbirlikçilerine Çağrı: Teslim Olunİran'dan İçerideki İsrail İşbirlikçilerine Çağrı: Teslim OlunDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İran Hakan Fidan
Özgür Özel Duyurdu: '81 İlde Seçim Çalışmalarına Başlıyoruz' '81 İlde Seçim Çalışmalarına Başlıyoruz'
Fatih Erbakan Çok Net Konuştu! Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na Katılacak mı? Peki CHP ile İhtimal Var mı? Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'na Katılacak mı? Peki CHP ile İhtimal Var mı?
O Tarihe Dikkat: Eski Defterler Beklemediğiniz Anda Karşınıza Çıkacak O Tarihe Dikkat: Eski Defterler Beklemediğiniz Anda Karşınıza Çıkacak
MHP'den 'Terörsüz Türkiye' İçin 81 İlde Milli Birlik Buluşmaları MHP'den 81 İlde 'Terörsüz Türkiye' Buluşmaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Görüştü Cumhurbaşkanı İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile Görüştü
Bu 3 Bitkiyi Birlikte Ekin, Hasat Etmekten Yorulun: Ünlü Bahçıvan Gizli Sırrını Açıkladı Bu 3 Bitkiyi Birlikte Ekin, Hasat Etmekten Yorulun: Ünlü Bahçıvan Gizli Sırrını Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya Türkiye'nin Döner Kralı İflasın Eşiğinde: 250 Şubesi Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede Miras Paylaşımında O Şart Kalktı: Hisseli Tapusu Olanlar Dikkat! Kadınların Mirası Tehlikede
ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak ATM'lerde Yeni Sistem 81 İlde Devrede: Bunu Yapmayan Yandı! Kartınızı Anında Yutacak
Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı Bakan Duyurdu: Kiracılar Derin Bir 'Ohh' Diyecek! 81 İlde Tüm Ev Sahipleri Yandı
ÖZEL ÜNİVERSİTE FİYATLARI 2025: En Ucuz ve En Pahalı Özel Üniversiteler Belli Oldu! İşte Bölüm Bölüm Üniversite Fiyatları En Ucuz ve En Pahalı Özel Üniversiteler Belli Oldu: İşte Bölüm Bölüm Üniversite Fiyatları