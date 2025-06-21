İstanbul'da Kritik İran Zirvesi: Hakan Fidan Başkanlık Etti
İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi'nin İstanbul'daki 51. Oturumu kapsamında, İran’ın talebiyle özel bir oturum düzenlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde ve başkanlığında gerçekleşen toplantıya tüm üye ülkeler katıldı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
İstanbul, İslam dünyasının diplomatik nabzının attığı önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi'nin (DBK) 51. Oturumu kapsamında, İran'ın talebiyle düzenlenen özel oturum, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında gerçekleştirildi.
İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan özel oturum, tüm İİT üyesi ülkelerin katılımıyla, basına kapalı şekilde düzenlendi.
Yaklaşık 90 dakika süren toplantı boyunca, Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra bölgesel güvenlik, İslam dünyasını etkileyen son krizler masaya yatırıldı.
Kaynak: AA