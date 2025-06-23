İstanbul’a Yakın Kentte Susuzluk Alarmı! Bir Yılda Yüzde 80’den 63’e Düştü

Kocaeli’nin önemli su kaynaklarından olan Yuvacık Barajı kuraklık riski ile karşı karşıya. Geçen yıl su oranı yüzde 80 ölçülen barajın bu yıl su oranı yüzde 63’e düştü. İstanbul’a yakın kentteki susuzluk alarmı endişe yarattı.

Son Güncelleme:
İstanbul’a Yakın Kentte Susuzluk Alarmı! Bir Yılda Yüzde 80’den 63’e Düştü
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verileri Kocaeli’de oturanları korkutan bir durumu açıkladı. Kente ana su sağlayan kaynaklardan biri olan Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 63 olarak ölçüldü.

İstanbul’a Yakın Kentte Susuzluk Alarmı! Bir Yılda Yüzde 80’den 63’e Düştü - Resim : 1

YÜZDE 80'DEN 63'E DÜŞTÜ

Barajın doluluk oranının geçen yıl yapılan ölçümlerde yüzde 80 olduğu belirtildi. Havaların ısınması ve yağmurun yağmamasının su seviyesini düşürdüğü ifade edildi.

Öte yandan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan bir diğer baraj Namazgah Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 49 olarak kaydedildi.

İstanbul’a Yakın Kentte Susuzluk Alarmı! Bir Yılda Yüzde 80’den 63’e Düştü - Resim : 2

Sapanca Gölü'nden sonra bölgenin en büyük ikinci su kaynağı olarak bilinen Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi dron ile de görüntülendi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kocaeli
Son Güncelleme:
Gelinden Dini Nikahta Gülümseten ‘Mehir’ İsteği: Sosyal Medyada Gündem Oldu Gelinden Dini Nikahta Gülümseten 'Mehir' İsteği
Cumartesi Annesi Emine Ocak Kalp Krizi Geçirdi Cumartesi Annesi Emine Ocak Kalp Krizi Geçirdi
Aşk Hayatında Yanlış Seçimlere Düşen 6 Burç Aşk Hayatında Yanlış Seçimlere Düşen 6 Burç
En Yakınından Darbe Alacak Burçlar Belli Oldu: O Tarihe Dikkat En Yakınından Darbe Alacak Burçlar Belli Oldu: O Tarihe Dikkat
ÇOK OKUNANLAR
Tütünden En Fazla Gelir Elde Eden Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Tütünden En Fazla Gelir Elde Eden Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor 22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor
İflasın Eşiğindeki Ünlü AVM'den Flaş Karar: Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu İflasın Eşiğindeki Ünlü AVM'den Flaş Karar: Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu
Tapu Renkleri Ne Anlama Geliyor? Mavi ve Kırmızı Tapu Arasındaki Farklar Nelerdir? Tapu Renkleri Ne Anlama Geliyor? Mavi ve Kırmızı Tapu Arasındaki Farklar Nelerdir?
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Bunu Yapan Yandı! Artık Süreyle Sınırlandırıldı SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Bunu Yapan Yandı! Artık Süreyle Sınırlandırıldı