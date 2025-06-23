İstanbul’a Yakın Kentte Susuzluk Alarmı! Bir Yılda Yüzde 80’den 63’e Düştü

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Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü verileri Kocaeli’de oturanları korkutan bir durumu açıkladı. Kente ana su sağlayan kaynaklardan biri olan Yuvacık Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 63 olarak ölçüldü.

YÜZDE 80'DEN 63'E DÜŞTÜ

Barajın doluluk oranının geçen yıl yapılan ölçümlerde yüzde 80 olduğu belirtildi. Havaların ısınması ve yağmurun yağmamasının su seviyesini düşürdüğü ifade edildi.

Öte yandan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan bir diğer baraj Namazgah Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 49 olarak kaydedildi.

Sapanca Gölü'nden sonra bölgenin en büyük ikinci su kaynağı olarak bilinen Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi dron ile de görüntülendi.

Kaynak: İHA