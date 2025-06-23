Cumartesi Annesi Emine Ocak Kalp Krizi Geçirdi

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30 yıl önce oğlu Hasan Ocak'ı kaybeden Cumartesi Annesi Emine Ocak, 20 Haziran’da solunum yetmezliğine bağlı olarak kalp krizi geçirdi. Emine Ocak'ın sağlık durumunu Ocak ailesi açıkladı. Yoğun bakım ünitesinde gözetim altında tutulan Emine Ocak için bekleyiş devam ediyor.

EMİNE OCAK VE MÜCADELESİ...

Cumartesi Annesi Emine Ocak, Türkiye’de kayıp yakınlarının hak arayışının sembol isimlerinden biri... 1995 yılında oğlu Hasan Ocak’ın gözaltında kaybolmasıyla başlayan mücadelesi, Türkiye’nin insan hakları tarihinde önemli bir yere sahip. Emine Ocak, Cumartesi Anneleri hareketinin öncülerinden biri olarak, kayıpların bulunması ve faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için 30 yılı aşkın süredir mücadele ediyor.

HASAN OCAK NASIL KAYBEDİLDİ?

Emine Ocak, oğlu Hasan Ocak’ın 21 Mart 1995’te İstanbul’da gözaltına alınmasıyla hayatı değişti. Hasan Ocak gözaltına alındıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Resmi makamlar gözaltına alındığını reddetse de, Cumartesi Anneleri’nin çabaları ve uluslararası baskılar sonucunda Hasan’ın cesedi, kimsesizler mezarlığında bulundu. Otopsi raporları, işkence gördüğünü ve öldürüldüğünü ortaya koydu.

Emine Ocak, oğlunun kayboluşunun ardından 27 Mayıs 1995’te başlayan Cumartesi Anneleri buluşmalarının aktif bir üyesi oldu. Her hafta Galatasaray Meydanı’nda bir araya gelen anneler, kayıp yakınlarının akıbetini sormak ve sorumluların yargılanmasını talep etmek için sessiz oturma eylemleri düzenlemeye başladı.

MÜCADELEDEN VAZGEÇMEDİLER

Emine Ocak, oğlunun cesedini bulduktan sonra bile hakikat arayışından vazgeçmedi. 1997 veya 1998’de bir anısında, bir gencin elini öpüp ağlayan annesiyle yaşadığı duygusal buluşmayı paylaşarak, kayıp ailelerinin ortak acısını dile getirdi. Ancak, Galatasaray Meydanı’ndaki oturma eylemleri sık sık polis müdahalesine uğradı. 2018’de eylemler yasaklandıktan sonra Emine Ocak ve diğer anneler gözaltına alındı, biber gazı ve plastik mermiyle karşılaştı. Buna rağmen, mücadelelerini sürdürmeye devam ediyorlar.

ULUSLARARASI DESTEK

Emine Ocak, Arjantin’deki Plaza de Mayo Anneleri gibi benzer mücadele veren gruplarla dayanışma içinde oldu. 2015’te Eski Uruguay Devlet Başkanı José Mujica ve eşi, Cumartesi Anneleri’ne destek için Galatasaray’a gelmişti. 2018’de Reuters’a verdiği röportajda, kayıpların bulunmasının önemini vurguladı. Birleşmiş Milletler’in 30 Ağustos’u Dünya Kayıplar Günü ilan etmesiyle, Emine Ocak’ın hikayesi küresel çapta daha da dikkat çekti.