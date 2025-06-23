Gelinden Dini Nikahta Gülümseten ‘Mehir’ İsteği: Sosyal Medyada Gündem Oldu

Dini nikâh öncesindeki isteme merasiminde geline "Mehir olarak ne istiyorsun?" sorusu yöneltildi. Gelin ise çevresindekileri şaşırtan bir şekilde, "Kırmızı Audi A5 istiyorum, olur mu?" yanıtını verdi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir çiftin dini nikâh töreni sırasında yaşanan mehir diyaloğu, hem davetlilerin hem de sosyal medyanın ilgisini çekti. İsteme merasimi sırasında geline, dini nikâhın şartlarından biri olan mehir ile ilgili soru soruldu. İmamın "Mehir olarak karar verdiniz?" sorusuna gelin "Kırmızı Audi A5 istiyorum, olur mu?" şeklinde tebessüm ettiren bir yanıt verdi.

'PROBLEM YOK'

Bu beklenmedik istek karşısında hem damat hem de ev halkı kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Damat, geline esprili bir şekilde "Olur" yanıtını verdi. Gelin de cevabını yine gülümseyerek "Ben ondan istiyorum" sözleriyle karşılık verdi. Damat ise gülerek, "Model söylemedi, onun için problem yok" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medyanın En Çok Konuştuğu İsim Mehmet: Fetihler Sultanı KadrosundaSosyal Medyanın En Çok Konuştuğu İsim Mehmet: Fetihler Sultanı KadrosundaMagazin
Çağlar Ertuğrul Hollywood Yıldızını Ti’ye Aldı! Havluya Sarıldı, Instagram’ı SalladıÇağlar Ertuğrul Hollywood Yıldızını Ti’ye Aldı! Havluya Sarıldı, Instagram’ı SalladıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Manisa'daki Orman Yangını İkinci Gününde: Havadan ve Karadan Müdahale Sürüyor Manisa'daki Orman Yangını İkinci Gününde
Yaz Gecelerinde Uyuyamayanlara Müjde: İşte Boğucu Sıcakta 5 Saniyede Uykuya Daldıracak O Yöntem Yaz Gecelerinde Uyuyamayanlara Müjde: İşte Boğucu Sıcakta 5 Saniyede Uykuya Daldıracak O Yöntem
Zeytinlikler İçin Tepki Sürüyor! 'Yasa Tasarısı Bilimsel Gerçeklere Aykırı' Zeytinlikler İçin Tepki Sürüyor! 'Yasa Tasarısı Bilimsel Gerçeklere Aykırı'
Rahmi Koç Daha Fazla Dayanamadı Rahmi Koç Daha Fazla Dayanamadı
ÇOK OKUNANLAR
Tütünden En Fazla Gelir Elde Eden Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Tütünden En Fazla Gelir Elde Eden Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor 22 Yaşında Kendi İşini Kurdu Şimdi Taleplere Yetişemiyor
İflasın Eşiğindeki Ünlü AVM'den Flaş Karar: Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu İflasın Eşiğindeki Ünlü AVM'den Flaş Karar: Kimse Bu Kadarını Beklemiyordu
Tapu Renkleri Ne Anlama Geliyor? Mavi ve Kırmızı Tapu Arasındaki Farklar Nelerdir? Tapu Renkleri Ne Anlama Geliyor? Mavi ve Kırmızı Tapu Arasındaki Farklar Nelerdir?
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Bunu Yapan Yandı! Artık Süreyle Sınırlandırıldı SGK Uzmanı Özgür Erdursun Açıkladı: Bunu Yapan Yandı! Artık Süreyle Sınırlandırıldı