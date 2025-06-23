Gelinden Dini Nikahta Gülümseten ‘Mehir’ İsteği: Sosyal Medyada Gündem Oldu
Dini nikâh öncesindeki isteme merasiminde geline "Mehir olarak ne istiyorsun?" sorusu yöneltildi. Gelin ise çevresindekileri şaşırtan bir şekilde, "Kırmızı Audi A5 istiyorum, olur mu?" yanıtını verdi.
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Bir çiftin dini nikâh töreni sırasında yaşanan mehir diyaloğu, hem davetlilerin hem de sosyal medyanın ilgisini çekti. İsteme merasimi sırasında geline, dini nikâhın şartlarından biri olan mehir ile ilgili soru soruldu. İmamın "Mehir olarak karar verdiniz?" sorusuna gelin "Kırmızı Audi A5 istiyorum, olur mu?" şeklinde tebessüm ettiren bir yanıt verdi.
'PROBLEM YOK'
Bu beklenmedik istek karşısında hem damat hem de ev halkı kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Damat, geline esprili bir şekilde "Olur" yanıtını verdi. Gelin de cevabını yine gülümseyerek "Ben ondan istiyorum" sözleriyle karşılık verdi. Damat ise gülerek, "Model söylemedi, onun için problem yok" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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