Gelinden Dini Nikahta Gülümseten ‘Mehir’ İsteği: Sosyal Medyada Gündem Oldu

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Bir çiftin dini nikâh töreni sırasında yaşanan mehir diyaloğu, hem davetlilerin hem de sosyal medyanın ilgisini çekti. İsteme merasimi sırasında geline, dini nikâhın şartlarından biri olan mehir ile ilgili soru soruldu. İmamın "Mehir olarak karar verdiniz?" sorusuna gelin "Kırmızı Audi A5 istiyorum, olur mu?" şeklinde tebessüm ettiren bir yanıt verdi.

'PROBLEM YOK'

Bu beklenmedik istek karşısında hem damat hem de ev halkı kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Damat, geline esprili bir şekilde "Olur" yanıtını verdi. Gelin de cevabını yine gülümseyerek "Ben ondan istiyorum" sözleriyle karşılık verdi. Damat ise gülerek, "Model söylemedi, onun için problem yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi